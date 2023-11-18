Зеленский ввел в действие новые санкции: Азаров и другие пошли по второму кругу

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно новых санкций, которое было принято сегодня, 18 ноября. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Под ограничения попали 108 физических и 37 юридических лиц. Среди них – восемь человек с гражданством Украины:

экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;

экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник;

"глава Крыма" Сергей Аксенов;

главарь "ЛНР" Леонид Пасечник;

экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев;

экс-депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Святаш;

депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин;

пропагандист Юрий Кот.

Что касается юридических лиц, то в списке указаны в частности:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

Финансово хозяйственное управление мэрии Москвы;

ряд благотворительных, оздоровительных, некоммерческих и "патриотических" организаций РФ.

Ограничения против граждан РФ и юрлиц введены на пять лет, а против граждан Украины – на десять.

Санкции СНБО: подозрения Азарову и другим

Все указанные граждане Украины, подвергшиеся санкциям, имеют одно или несколько подозрений в совершении уголовных правонарушений.

А Олега Царева суд заочно признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным движения "Чесно", некоторые лица, подозреваемые или уже получившие приговоры суда по преступлениям против нацбезопасности, до сих пор имеют государственные награды:

Царев является владельцем ордена "За заслуги" III степени;

Азаров – ордена князя Ярослава Мудрого V степени и орденов "За заслуги" I, II и III степеней;

Табачник – орденов князя Ярослава Мудрого IV и V ступеней и ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Отметим, что Совет нацбезопасности и обороны Украины уже вводил санкции против Азарова, Табачника, Пасечника и Аксенова в марте 2021 года. Позже президент Владимир Зеленский ввел решение в действие.