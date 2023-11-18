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Зеленский ввел в действие новые санкции: Азаров и другие пошли по второму кругу
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно новых санкций, которое было принято сегодня, 18 ноября. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Под ограничения попали 108 физических и 37 юридических лиц. Среди них – восемь человек с гражданством Украины:
- экс-премьер-министр Украины Николай Азаров;
- экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник;
- "глава Крыма" Сергей Аксенов;
- главарь "ЛНР" Леонид Пасечник;
- экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев;
- экс-депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Святаш;
- депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин;
- пропагандист Юрий Кот.
Что касается юридических лиц, то в списке указаны в частности:
- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
- Финансово хозяйственное управление мэрии Москвы;
- ряд благотворительных, оздоровительных, некоммерческих и "патриотических" организаций РФ.
Ограничения против граждан РФ и юрлиц введены на пять лет, а против граждан Украины – на десять.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Санкции СНБО: подозрения Азарову и другим
Все указанные граждане Украины, подвергшиеся санкциям, имеют одно или несколько подозрений в совершении уголовных правонарушений.
А Олега Царева суд заочно признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
По данным движения "Чесно", некоторые лица, подозреваемые или уже получившие приговоры суда по преступлениям против нацбезопасности, до сих пор имеют государственные награды:
- Царев является владельцем ордена "За заслуги" III степени;
- Азаров – ордена князя Ярослава Мудрого V степени и орденов "За заслуги" I, II и III степеней;
- Табачник – орденов князя Ярослава Мудрого IV и V ступеней и ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Отметим, что Совет нацбезопасности и обороны Украины уже вводил санкции против Азарова, Табачника, Пасечника и Аксенова в марте 2021 года. Позже президент Владимир Зеленский ввел решение в действие.