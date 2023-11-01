Азаров получил от СБУ новое подозрение по трем статьям: все из-за заявлений в СМИ

Служба безопасности Украины сообщила бывшему премьер-министру Николаю Азарову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса из-за его медиа-деятельности. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, экс-глава правительства, который с 2014 года скрывается на территории государства-агрессора, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с РФ.

В частности, бывший украинский чиновник регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов, видео с которых впоследствии распространяются в интернете. По оценке СБУ, путем продвижения российских нарративов он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию украинского государства.

Отмечается, что в видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и медиапорталах российских СМИ, Азаров оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, и оккупацию части территории Украины, выражает публичные призывы к свержению конституционного строя в Украине.

"Так, экс-чиновник призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию" и называет события в Буче "фейком", - говорится в сообщении.

Инкриминируют Азарову часть 3 статьи 109 (действия с использованием СМИ, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), часть 6 статьи 111-1 УК (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором при отсутствии признаков государственной измены) .

Кроме того, он подозревается и по части 3 статьи 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, с использованием СМИ). Как указывают в ОГП, противоправность деятельности подозреваемого подтверждена, среди прочего, заключением судебной лингвистической семантико-текстуальной экспертизы.

Напомним также, что в прошлом месяце подозрение в сговоре с Азаровым в его информационной деятельности получила сотрудница одной из районных администраций Киева по имени Елена Хохлова, готовившая ему тексты выступлений, а заочно - ее выехавшая в Россию бывшая коллега по имени Валентина Хлопьячая, равно как и сам экс-премьер.