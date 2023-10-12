Чиновнице столичной РГА, которая готовила выступления Азарова на РосТВ, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины объявили о новом подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову и двум его помощницам. При этом одна из них является действующим государственным служащим одной из районных администраций Киева и занимает должность начальника организационного отдела.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Именно она писала тексты публичных выступлений Азарова (даже после полномасштабного вторжения РФ), в которых он регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространял фейки о военно-политическом руководстве Украины.

Им инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 28 ч.9). ч.2 ст.110, ч.2 ст.28 ч.2 ст.436-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая также дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев.

"Чиновница осуществляла коммуникацию с Азаровым и враждебными пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина была администратором Телеграмм- и Ютуб-каналов Азарова и вела его личные страницы в соцсетях. На них она публиковала посты пропагандистского характера с нарративами Кремля, различные материалы направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

СБУ сообщает, что перед тем, как отправлять Азарову тексты его выступлений, она дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера, своей бывшей коллегой, которая после начала полномасштабного вторжения уехала в РФ.

Сообщается, что киевская чиновница является руководителем одного из так называемых подразделений "Фонда гуманитарной поддержки", созданного Азаровым для финансирования другого фонда - антиукраинского "Комитета спасения Украины". Именно из-за этих фондов предательница получала оплату.

Правоохранители провели у нее обыски, в ходе которых была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с бывшим и его московской помощницей, а также с российскими пропагандистами.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее экс-премьер-министру уже было инкриминировано государственное предательство.