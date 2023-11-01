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Азаров отримав від СБУ нову підозру за трьома статтями: все через заяви у ЗМІ
Служба безпеки України повідомила колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу через його медіа-діяльність. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, ексочільник уряду, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ.
Зокрема, колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. За оцінкою СБУ, шляхом просування російських наративів, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави.
Зазначається, що у відеозаписах, розміщених на Youtube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України, висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію" та називає події в Бучі "фейком", - йдеться в повідомленні.
Інкримінують Азарову частину 3 статті 109 (дії з використанням ЗМІ, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), частину 6 статті 111-1 КК (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором за відсутності ознак державної зради).
Крім того, його підозрюють і за частиною 3 статті 436-2 КК (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, з використанням ЗМІ). Як вказують в ОГП, протиправність діяльності підозрюваного підтверджена, серед іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.
Нагадаємо також, що минулого місяця підозру у змові з Азаровим в його інформаційній діяльності отримала співробітниця однієї з районних адміністрацій Києва на ім'я Олена Хохлова, що готувала йому тексти виступів, а заочно - ще одна її колишня колега Валентина Хлопʼяча, яка виїхала до Росії, а також і сам експрем'єр.