Азаров отримав від СБУ нову підозру за трьома статтями: все через заяви у ЗМІ

Служба безпеки України повідомила колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу через його медіа-діяльність. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ексочільник уряду, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ.

Зокрема, колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. За оцінкою СБУ, шляхом просування російських наративів, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави.

Зазначається, що у відеозаписах, розміщених на Youtube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України, висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

"Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію" та називає події в Бучі "фейком", - йдеться в повідомленні.

Інкримінують Азарову частину 3 статті 109 (дії з використанням ЗМІ, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), частину 6 статті 111-1 КК (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором за відсутності ознак державної зради).

Крім того, його підозрюють і за частиною 3 статті 436-2 КК (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, з використанням ЗМІ). Як вказують в ОГП, протиправність діяльності підозрюваного підтверджена, серед іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Нагадаємо також, що минулого місяця підозру у змові з Азаровим в його інформаційній діяльності отримала співробітниця однієї з районних адміністрацій Києва на ім'я Олена Хохлова, що готувала йому тексти виступів, а заочно - ще одна її колишня колега Валентина Хлопʼяча, яка виїхала до Росії, а також і сам експрем'єр.