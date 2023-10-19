Лідер забороненого "Союзу лівих сил" отримав від СБУ підозру через висловлювання на YouTube-каналі

Головне управління Служби безпеки України в Києві та Київській області повідомило про підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України лідеру забороненої нині партії "Союз лівих сил", адвокату та колишньому телеведучому телеканалів NewsOne та КРТ Максиму Гольдарбу. Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Київської міської прокуратури.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Telegram- та YouTube-каналах із загальною аудиторією понад 140 тисяч користувачів", - зазначають у спецслужбі.

За її оцінкою, в цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в державі.

Зокрема, встановлено, що Гольдарб, використовуючи зв’язки з російською журналісткою, розміщував на підконтрольному РФ інформресурсі інтерв’ю, де "умисно та цілеспрямовано поширював російські наративи" про те, що європейські союзники України нібито насправді використовують українців для зведення рахунків з РФ та мають наміри захопити та поділити між собою землі Західної України.

"На власному YouTube-каналі фігурант також розміщує маніпулятивну, викривлену інформацію щодо подій та історичних фактів, які стосуються України, просуває тезиси російської пропаганди про спільну історію та героїв, активно критикує владу та засуджує нинішній шлях розвитку України", - вказують в прокуратурі.

Вину за війну в Україні, за даними слідства, підозрюваний цілком перекладає на США та діючу українську владу, заперечуючи та виправдовуючи збройну агресію з боку Росії.

Згідно висновків судових лінгвістичних експертиз, зміст та контекст висловлювань підозрюваного, розповсюджуваних у відеороликах, вказують на порушення, передбачені частиною 6 статті 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором) та частин 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

"Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додають правоохоронці.