Верховний суд підтвердив заборону партії "Союз лівих сил"

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду 29 вересня підтвердила рішення про заборону діяльності партії "Союз лівих сил". Про це йдеться у повідомленні суду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що партія в своїй апеляційній скарзі просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції, вирішивши заборонити її діяльність та передати майно, кошти та інші активи цієї партії у власність держави.

Верховний суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу СЛС без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Повний текст рішення з мотивувальною частиною суд обіцяє створити протягом п’яти днів.

Партія "Союз лівих сил" була зареєстрована в січні 2008 року, останнім її лідером був Максим Гольдарб, в минулому її очолював засуджений у 2012 році за хабарництво ексголова Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга.

Нагадаємо, що окрім СЛС, зазначений суд за позовами Мін'юсту на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони заборонив діяльність "Оппозиційного блоку", "Соціалістів", "Наших", "Держави", "Блока Володимира Сальдо", Соціалістичної партії України, Партії Шарія, "Лівої опозиції" та найбільшої з цих партій - "Опозиційної платформи - За життя". Останньою ж було заборонено Прогресивну соціалістичную партію України.

Окрім цих позовів, відомство подало ще принаймні п'ять позовів щодо заборони інших партій через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил. Мова йде, зокрема, про партію "Справедливості та розвитку" та Комуністичну партію України, процес заборони якої в 2014-2015 роках так і не було в той час доведено до кінця.