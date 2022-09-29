Верховный суд подтвердил запрет партии "Союз левых сил"

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда 29 сентября подтвердила решение о запрете деятельности партии "Союз левых сил". Об этом говорится в сообщении суда.

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Отмечается, что партия в своей апелляционной жалобе просила отменить решение Восьмого апелляционного административного суда, удовлетворившего исковые требования Министерства юстиции, решив запретить деятельность и передать имущество, средства и другие активы этой партии в собственность государства.

Верховный суд принял постановление, которым оставил апелляционную жалобу СЛС без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Полный текст решения с мотивировочной частью суд обещает создать в течение пяти дней.

Партия "Союз левых сил" была зарегистрирована в январе 2008 года, последним ее лидером был Максим Гольдарб, а в прошлом ее возглавлял осужденный в 2012 году за взяточничество экс-глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга.

Напомним, что кроме СЛС, указанный суд по искам Минюста во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны запретил деятельность "Оппозиционного блока", "Социалистов", "Наших", "Державы", "Блока Владимира Сальдо", Социалистической партии Украины, Партии Шария, "Левой оппозиции" и крупнейшей из этих партий - "Оппозиционной платформы - За жизнь". Последней же была запрещена Прогрессивная социалистическая партия Украины.

Кроме этих исков, ведомство подало еще пять исков относительно запрета других партий из-за получения информации от Службы безопасности Украины о преступной деятельности этих политических сил. Речь идет, в частности, о партии "Справедливости и развития" и Коммунистической партии Украины, процесс запрета которой в 2014-2015 годах так и не был в то время доведен до конца.