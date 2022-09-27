ЦИК хочет запретить замещение депутатов от запрещенных партий и изменить подход к цензу оседлости

Центральная избирательная комиссия одобрила предложения по усовершенствованию законодательства Украины, направленные на обеспечение подготовки и проведения выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Как говорится в сообщении ЦИК, она направила их в комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для рассмотрения и учета при подготовке соответствующих законопроектов.

В комиссии прогнозируют, что вопрос организации общегосударственных и местных выборов остро возникнет сразу же после окончания военного положения, в частности из-за разрушительных последствий, вызванных военными преступлениями России и ее вооруженных сил в Украине, среди которых прежде всего уничтожение важной инфраструктуры и кризис с перемещением граждан.

Отмечено, что в связи с этим ЦИК разработала проект закона об особенностях обеспечения организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине и предлагает внести необходимые изменения в Избирательный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законы.

В частности, для обеспечения реализации права голоса избирателей, которые из-за агрессии РФ и оккупации ею части Украины были вынуждены покинуть свое место жительства, проектом закона предлагается предусмотреть возможность образования на временной основе на время проведения общегосударственных выборов дополнительных избирательных участков и дополнительных заграничных избирательных участков.

На территории Украины в случае необходимости такие участки образовывались бы в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц. Предусмотрено, что соответствующее решение ЦИК принимала бы не позднее дня начала избирательного процесса по очередным выборам, а в случае назначения внеочередных – не позднее десятого дня с начала избирательного процесса.

На территории иностранных государств дополнительные зарубежные участки могли бы образовываться как при зарубежном дипломатическом учреждении Украины, так и за его пределами.

Также комиссия считает целесообразным начать на уровне комитета Рады широкую профессиональную дискуссию всех заинтересованных сторон по поиску новых форм организации голосования на выборах на зарубежных избирательных участках, в частности, таких, которые способствовали бы привлечению к голосованию значительно большего количества избирателей, находящихся за рубежом, и повысили бы доступность этой процедуры для таких избирателей.

Кроме того, ЦИК предлагает ряд изменений в избирательное законодательство, касающихся кандидатов на выборах, в частности, хочет прописать запрет на выдвижение кандидатов от партий, которые были запрещены или регистрация которых была аннулирована.

Еще одним правовым следствием запрета деятельности партий, по мнению комиссии, должен стать запрет замещения депутатов всех уровней, полномочия которых досрочно прекращены и которые были избраны по избирательным спискам соответствующей партии.

ЦИК предлагает нормировать на законодательном уровне и последствия запрета партий для дальнейшего функционирования избирательных комиссий как постоянно действующих органов, уполномоченных решать ряд вопросов за пределами процесса местных выборов.

Кроме того, по убеждению Центризбиркома, следует "в разумной степени" усилить ограничение на наблюдение за выборами лицами, действия которых могут угрожать основам национальной безопасности, поскольку считает, что риски влияния иностранных государств, в частности РФ, на внутренние дела в Украине через вмешательство в избирательный процесс остаются достаточно высокими.

Подготовил ЦИК и соответствующие законодательные предложения по финансированию местных выборов, в частности, хочет установить безусловный порядок финансирования их подготовки и проведения местным советом.

Предлагается предусмотреть, что в случае необеспечения финансирования местным советом повторных или промежуточных местных выборов из местного бюджета, соответствующая избирательная комиссия должна безотлагательно обратиться в обладминистрацию для выделения средств из резервного фонда госбюджета на возвратной основе.

Также с целью недопущения ограничения в реализации избирательного права в связи с тем, что значительное количество людей (носителей как активного, так и пассивного избирательных прав) выехало в другие страны, предлагается расширить в положениях Избирательного кодекса исключительные случаи, не считающиеся нарушением ценза оседлости для кандидатов на общегосударственных выборах.

Отметим, что в июне Кабинет министров одобрил подачу в Верховную Раду законопроекта, предусматривающего, что следствием судебного запрета политической партии для соответствующих депутатов местных советов будет лишение их полномочий. Однако такой документ парламент до сих пор не рассматривал.

Напомним, что 18 марта Совет национальной безопасности и обороны принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановлении на период военного положения любой деятельности ряда партий, считающихся украинскими властями пророссийскими.

Министерству юстиции этим решением было поручено немедленно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности этих политсил, что тот вскоре и сделал, инициировав их запрет через суд.

Первой из этих партий 8 июня был запрещен "Оппозиционный блок", за которым последовали запреты "Социалистов", "Наших", "Державы", "Блока Владимира Сальдо", Социалистической партии Украины, Партии Шария, "Левой оппозиции", "Союза левых сил" и крупнейшей из этих партий - "Оппозиционной платформы - За жизнь". Последней была запрещена Прогрессивная социалистическая партия Украины.

Кроме 11 исков во исполнение решения СНБО, Минюст подал еще по крайней мере пять исков по запрету других партий из-за получения информации от Службы безопасности Украины о преступной деятельности этих политических сил. Речь идет, в частности, о партии "Справедливости и развития" и Коммунистической партии Украины, процесс запрета которой в 2014-2015 годах так и не был доведен до конца.

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