ЦИК объявил нового нардепа от "Голоса" вместо Умерова

Центральная избирательная комиссия признала Алексея Сивирина избранным депутатом Верховной Рады от партии "Голос". Об этом говорится в ее сообщении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В ЦИК отмечают, что получили постановление Рады от 7 сентября, которым были досрочно прекращены полномочия нардепа от этой политсилы Рустема Умерова, в связи с его личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Сивирин баллотировался на парламентских выборах 2019 года по списку "Голоса" под №21, поэтому именно его как следующего по очередности и признали избранным депутатом вместо Умерова.

Напомним, что тогда же, 7 сентября, Рада назначила Умерова новым главой Фонда государственного имущества. При этом исполняющая обязанности главы ФГИ Ольга Батова подала в отставку еще 26 июля. Она работала на этой позиции после увольнения главы фонда Дмитрия Сенниченко в феврале.

О Сивирине известно, что он родился в Киеве в 1994 году и окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "финансы и кредит". Работал трейдером и бизнес-аналитиком в международных компаниях "Филипп Морис Украина", "Кофко Агри Ресорсиз Украина", "МакКинзи и Компания Украина".