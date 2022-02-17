Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Сенниченко

Верховная Рада во время заседания 17 февраля смогла уволить главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко после того, как первый раз у депутатов возникли трудности при принятии этого решения.

Решение поддержали 318 народных депутатов. Заседание парламента транслировал телеканал "Рада".

Заявление об увольнении Сенниченко подал сам. СМИ сообщали, что одна из главных причин увольнения связана с программой приватизации.

В свою очередь Сенниченко заявлял, что его решение не связано с аукционом по продаже Первого киевского машиностроительного завода, известного как "Большевик". По словам главы ФГИ, в рамках этой процедуры "все прошло законно", а цена продажи объекта была справедливой.

Он также отмечал, что многого не смог добиться на своей должности из-за Верховной Рады и Кабинета министров, поскольку на это мог влиять только президент Владимир Зеленский.

С процессом увольнения возникли трудности. Первый раз Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко: его отставку тогда поддержали 223 депутата при необходимых 226 голосах.

После голосования народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что голоса трех его коллег по фракции не были учтены. Во время голосования у них не сработала кнопка.

После этого глава ФГИУ написал повторное заявление на увольнение. После он заверил, что готов "в любом качестве, то ли советника, то ли просто эксперта" помогать своему преемнику на должности, "если политика приватизации и прозрачной аренды будут продолжаться", чтобы способствовать привлечению инвестиций и борьбе с коррупцией.