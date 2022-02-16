Суд арестовал завод "Большевик"

Печерский районный суд Киева арестовал 44 здания и сооружения Первого киевского машиностроительного завода (ранее — научно-производственное предприятие "Большевик"). Об этом говорится в решении суда от 26 января.

Объекты расположены по адресам: проспект Победы, 49 (он же Вадима Гетьмана, 2), проспект Победы, 37 (часть комплекса университета "Киевский политехнический институт"), улица Гарматная, 4, улица Гарматная, 9, улица Олексы Тихого, 70-А. Кроме того, арестован принадлежащий "Большевику" комплекс госпредприятия "Шрамковмаш" в селе Шрамковка Черкасской области.

Следственный судья Сергей Вовк удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора Офиса генпрокурора Александра Козицкого об аресте объектов недвижимости для обеспечения сохранности вещественных доказательств в рамках расследуемого Госбюро расследований дела о возможном злоупотреблении чиновниками Фонда госимущества своим положением при приватизации завода в интересах третьих лиц.

Напомним также, что 11 января следственный судья с той же целью наложил арест и на 100% уставного капитала ПКМЗ.

Киевский завод "Большевик" был куплен за 1,4 млрд грн консорциумом из компаний A Development Алексея Баранова и UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова на аукционе 27 октября 2021 года. Указанная сумма в начале декабря поступила в госбюджет. В то же время, как заявляют эксперты, цена продажи "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода.

У Хмельницкого анонсировали, что на месте заброшенного завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями и сотнями рабочих мест, а не "уродливые высотки". При этом концепции застройки пока нет, но сообщалось, что это "точно будет комфортное многофункциональное пространство".

При этом 18 ноября глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке после появления обвинений в том, что аукцион по приватизации "Большевика" был организован под одного участника. Сам же глава ФГИ заявил тогда на пресс-конференции, что отставка с ситуацией вокруг "Большевика" не связана и планировалась задолго до этого.

27 января Верховная Рада попыталась уволить Сенниченко, однако для этого не хватило всего трех голосов, после чего он написал повторное заявление на увольнение.

Отметим, что сделку о продаже ПКМЗ "Дженерал Коммерс" в конце декабря одобрил Антимонопольный комитет, подчеркнувший, что решение касается только оценки ее влияния на соответствующий рынок, а параллельно комитет также расследует возможные неконкурентные действия участников аукциона по продаже "Большевика".