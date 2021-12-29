АМКУ одобрил продажу завода "Большевик" победившей на аукционе "Дженерал Коммерс"

Антимонопольный комитет одобрил покупку "Первого киевского машиностроительного завода" ("Большевик") победителем аукциона по его продаже, которым стало ООО "Дженерал Коммерс".

Как говорится в сообщении АМКУ, он принял такое решение после рассмотрения повторного заявления о концентрации, поданного "Дженерал Коммерс" после отказа комитета рассматривать первое.

АМКУ пришел к выводу, что повторное заявление было подано вовремя, отвечало всем требованиям положения о концентрации, и его можно принять к рассмотрению.

"Учитывая, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с законом о санкциях, комитет разрешение предоставил", - отмечается в сообщении.

В то же время АМКУ подчеркивает, что решение касается только оценки влияния концентрации на соответствующий рынок, однако параллельно он продолжает расследование возможных неконкурентных действий участников аукциона по продаже "Большевика".

Напомним, 27 октября киевский завод "Большевик" был куплен за 1,4 млрд грн консорциумом из компаний A Development Алексея Баранова и UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Указанная сумма в начале декабря поступила в госбюджет.

У Хмельницкого анонсировали, что на месте заброшенного завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями и сотнями рабочих мест, а не "уродливые высотки". При этом концепции застройки пока нет, но сообщалось, что это "точно будет комфортное многофункциональное пространство".

В то же время, как заявляют эксперты, цена продажи "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода.

Отметим также, что 18 ноября глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, объявил о своей отставке после появления обвинений в том, что аукцион по приватизации "Большевика" был организован под одного участника.

Сам же глава ФГИ заявил тогда на пресс-конференции, что отставка с ситуацией вокруг "Большевика" не связана и планировалась задолго до этого. При этом, по данным на сайте ФГИ, Сенниченко остается его руководителем до сих пор.