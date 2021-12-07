1,4 млрд грн от приватизации завода "Большевик" поступили в бюджет

По результатам аукциона по приватизации завода “Большевик” в бюджет поступило 1 429 017 000 гривен. Также новый собственник погасит долги предприятия на сумму 500 млн грн.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1 429 017 000 гривен. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия — более 500 млн грн", — заявил Дмитрий Сенниченко.

По его словам, команда Фонда государственного имущества демонстрирует положительный результат поступлений от приватизации в государственный бюджет.

"Результат команды Фонда за 2020-2021 годы – 8,1 млрд грн по результатам успешных аукционов. Это больше, чем за семь предыдущих лет", — подчеркнул Дмитрий Сенниченко.

Напомним, 27 октября "Большевик" приобрел консорциум покупателей из компаний A Development Алексея Баранова, UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

После проведения аукциона в пресс-службе Василия Хмельницкого заверили, что вместо заброшенного завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями и сотнями рабочих мест.

В A Development на следующий день заявили: "Те, кто знаком с нашими проектами и нашей деятельностью, точно знают, что там не будет уродливых высоток. Мы намерены сделать на базе "Большевика" еще одну точку тяготения в Киеве. Концепции еще нет, но это точно будет комфортное многофункциональное пространство, не хуже, чем A-Station на Арсенальном, и другие наши проекты".

В то же время, как заявляют эксперты, цена "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода.