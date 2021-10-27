Завод "Большевик" приобрели инвесторы реставрации Киевской крепости

Консорциум инвесторов, в числе которых собственник "А Девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова, приобрел Первый киевский машиностроительный завод (бывший "Большевик") на аукционе в рамках "Большой приватизации".

Об этом стало известно в результате торгов, состоявшихся сегодня в помещении Фонда госимущества Украины.

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По итогам аукциона завод за 1,429 млрд грн приобрела ООО "Дженерал Коммерс".

ООО Дженерал Коммерс зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставный капитал — 4,1 тыс. грн. Руководитель — Игорь Хижняк.

По данным YouControl, 15% владельцем акций ООО "Дженерал Комерс" принадлежат АО " ЗНВКИФ "Ларам Систем", входит в орбиту влияния бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

"Мы с партнерами стали победителями аукциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода, проведенного Фондом госимущества. Для нас это большая честь и ответственность. Мы уже доказали, что умеем успешно реализовывать проекты редевелопмента и интегрировать уже существующие объекты с новой актуальной функцией в современную жизнь города. Пример — реставрация исторических корпусов киевского завода "Арсенал", — комментируют результаты аукциона новые собственники. — Мы подойдем к редевелопменту объекта комплексно, начиная со всестороннего анализа и консультации экспертов в области градостроения, архитектуры и других смежных отраслей. Наша задача — сделать Киев лучше. Мы уверены, что редевелопмент ПКМЗ станет достойным продолжением нашей работы в этом направлении", — заявил представитель компании UDP.

Первый киевский машиностроительный завод был выставлен на приватизацию в июле текущего года. Это первый объект из списка "Большой приватизации", на которую власти возлагают большие надежды с точки зрения привлечения инвестиций. Стартовая цена лота, которую установила аукционная комиссия по приватизации, — 1,38 млн грн. О своем желании участвовать в конкурсе заявило 15 компаний, среди которых ведущие девелоперы столицы.

Как заявлял глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, эта приватизация была проведена на высоком уровне — "12 из 12". Комментируя приватизацию украинскому Forbes, глава ФГИУ заявил, что успешная продажа "Большевика" не только пополнит бюджет государства, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест и модернизации производства. "Киев вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, а государственный бюджет — погашение долгов в размере 500 млн грн и миллиардные поступления от приватизации", — заявил он.

АО "Первый киевский машиностроительный завод" (экс-"Большевик") начал работу в 1882 году и стал единственным в Киеве универсальным машиностроительным комплексом с полным циклом производства. В Фонде госимущества заявляли, что к моменту приватизации производство на заводе было уничтожено, и объект выживал исключительно за счет сдачи помещений в аренду. За 2020 год ПКМЗ показал доход 84,2 млн грн, убыток — 22,4 млн грн. Долги завода — более 500 млн грн.

Компании "А Девелопмент" и UDP специализируется на развитии проектов жилой недвижимости, а также коммерческой и социальной инфраструктуры в комплексах европейского уровня. Компании известны проектом реставрации Киевской крепости и исторических корпусов завода "Арсенал", где были созданы полюбившееся киевлянам общественные пространства.