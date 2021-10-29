Цена "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода, — эксперт

Первый киевский машиностроительный завод ("Большевик") можно было бы продать дороже, если бы были решены все проблемы, связанные с предприятием.

Об этом заявил основатель и президент компании UTG Вадим Непоседов.

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"Инвестор, участвуя в аукционе, покупал новые возможности. Но для этого нужно было перевести землю в новое целевое назначение, переработать новый генплан города, сделать детальный план территории и только после этого продать, или под жилую застройку. Там был бы гигантский массив или смешанное с коммерческой и социальной недвижимостью. Если бы государство и город подготовили программу изменения целевого назначения этого участка, вывезли бы остатки завода, сняли бы человеческие и другие ограничения, то цена этого объекта составляла бы от 2 до 3 млн долларов за гектар", — считает эксперт.

Он назвал положительным тот факт, что компания А Девелопмент честно выиграла конкурс, а не договаривалась кулуарно о безвозмездной передаче актива. В целом, по мнению Вадима Непоседова, приватизацию Большевика можно считать успешной.

"На фоне всего происходящего — провалов, проблем, неуспехов — это успех. Это движение, позволяющее обучаться, получать некий опыт. Особенно если это едва ли не единственный подобного масштаба успех этой структуры по вопросу продажи. Думаю, наша страна выиграет от этого конкурса", — резюмировал эксперт.

Как сообщалось, 27 октября состоялся аукцион по продаже Первого киевского машиностроительного завода. Объект за 1,4 млрд грн приобрел консорциум инвесторов, в том числе, компания А Девелопмент Алексея Баранова и UDP Андрея Иванова. Это первый крупный объект из перечня "Большой приватизации", начатой ​​президентом Владимиром Зеленским.