Не сработали кнопки: депутаты не смогли уволить Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Его отставку поддержали 223 депутата при необходимых 226 голосов.

За отставку главы ФГИ проголосовало всего лишь 175 депутатов от партии "Слуга народа".

После голосования народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что голоса трех его коллег по фракции не были учтены. Во время голосования у них не сработала кнопка.

После этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв, чтобы проверить систему голосования "Рада".

"По последней информации в аппарате Рады выпал целый "канал" (условно провод), который отвечает за пульты целого ряда депутатов. В общем, часть голосов система Рада сегодня не засчитывает", - сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Отметим, при рассмотрении вопроса в сессионном зале парламента глава ФГИУ отсутствовал. По словам спикера Совета Руслана Стефанчука, Дмитрий Сенниченко находится на больничном.

В то же время ряд депутатов призвали при обсуждении постановления отложить рассмотрение вопроса, объясняя это тем, что Сенниченко должен присутствовать в зале и должен отчитаться о результатах своей работы.

Заявление об уходе Сенниченко написал еще в ноябре прошлого года. Одни СМИ сообщали, что возможной причиной такого решения стала скандальная приватизация завода "Большевик".

Сам Сенниченко тогда подчеркнул, что уволиться он планировал, и решение не связано с аукционом по продаже "Большевика". По словам главы ФГИУ, в рамках этой процедуры "все прошло законно", а цена продажи объекта была справедливой.

Отметим, приватизация объектов промышленности не всегда проходит успешно. В Одесской области уже в пятый раз пытаются продать сахарный завод в селе Заплазы Любашевской громады. Не помогает даже то, что продавец готов компенсировать покупателю расходы на участие в торгах.

Неудачей закончилась также продажа другого бывшего украинского гиганта — завода "Электронмаш", который находится в Киеве. Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года. В 2021 году победителем тендера на покупку стало ООО "Лортен Групп", но затем аукцион был признан несостоявшимся.

А в начале декабря 2021 года Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта во Львовской области. На торгах было семь участников, а стоимость лота в ходе них выросла со стартовых 21,08 млн грн в 15,8 раза.