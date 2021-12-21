Под Одессой в пятый раз пытаются продать сахарный завод — бывший гигант отрасли

В Одесской области продают сахарный завод в селе Заплазы Любашевской громады, сообщает УСИ-online.

На продажу выставлено все имущество Заплазского сахарного завода, в том числе склады, заводоуправление и гостиница. Когда-то это предприятие было одним из крупнейших в пищевой промышленности Украины. Его построили в 1960-х годах. Во времена СССР завод перерабатывал до 3 тысяч тонн сырья в сутки. Но весной 2013 года предприятие окончательно остановилось.

Нынешний владелец, киевская фирма «Євроцукор» установила стартовую цену Заплазского сахарного завода в размере 72,8 млн грн. Причем продавец готов компенсировать покупателю также расходы на участие в торгах.

В 2021 году Заплазский сахарный завод уже четыре раза выставляли на продажу, однако желающих купить его не было. Первоначально имущество предприятия планировали продать за 79,9 млн грн.

Неудачей закончилась продажа другого бывшего украинского гиганта — завода "Электронмаш", который находится в Киеве. Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года.

Фонд государственного имущества считает приватизацию единственным способом сделать предприятие эффективным. Этот завод производил компьютеры на основе технологий, которые советские спецслужбы воровали у американской компании IBM. Со второй половины 80-х годов прошлого века он начал стагнировать.

В начале декабря 2021 года Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта во Львовской области. На торгах было семь участников, а стоимость лота в ходе них выросла со стартовых 21,08 млн грн в 15,8 раза.