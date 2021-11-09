Завод "Большевик": Фонд госимущества считает цену продажи рыночной, а аукцион — прозрачным

Денис Кудин, первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), заявил в интервью Liga.net, что цена продажи завода "Большевик" — 1,429 млрд грн — обоснована и прозрачна.

По его словам, стоимость одного гектара земли под Первым киевским машиностроительным заводом (официальное название "Большевика") составляла 2,35 млн долларов США (2 млрд грн за все 33 га объекта). Чиновник прокомментировал, что это в 10-20 раз больше, чем на аналогичных торгах в прошлом.

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Также Кудин добавил, что аудиторскую оценку завода осуществляла международная компания KPMG, одна из четырех крупных аудиторских организаций мира.

Ранее в своем интервью РБК партнер и руководитель отдела "Инвестиции и рынки капитала" в KPMG Олег Неплях заявил, что приватизация "Большевика" состоялась прозрачно и от нее прежде всего выиграли государство и особенно столица, остро нуждающаяся в завершении Шулявской развязки.

"Альтернативой продавать "как есть" была бы долгосрочная осада, которая заняла бы годы, и, будь она проиграна фондом, приватизация бы не состоялась или состоялась бы по уже более низкой цене", — цитирует Непляха РБК. По его словам, кроме уплаты за сам объект покупатели должны погасить около полумиллиарда гривен долгов, изменить в Киевсовете целевое назначение земли и вложить деньги в редевелопмент.

"По самым скромным оценкам, "полная" стоимость участка (без учета затрат на редевелопмент, а только с решением юридических и других вопросов) превысит 2 млрд грн, то есть составит $75 млн", — заявил он изданию.

Напомним, 27 октября "Большевик" приобрел консорциум покупателей из компаний A Development Алексея Баранова и UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

После проведения аукциона в пресс-службе Василия Хмельницкого заверили, что вместо заброшенного завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями и сотнями рабочих мест.

В A Development на следующий день заявили: "Те, кто знаком с нашими проектами и нашей деятельностью, точно знают, что там не будет уродливых высоток. Мы намерены сделать на базе "Большевика" еще одну точку тяготения в Киеве. Концепции еще нет, но это точно будет комфортное многофункциональное пространство, не хуже, чем A-Station на Арсенальном и другие наши проекты".

Отметим, как заявляют эксперты, цена "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода.