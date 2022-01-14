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Арест акций завода "Большевик": инвесторы заявляют о давлении на бизнес
Новые владельцы завода “Большевик” заявляют, что арест акций предприятия расценивают как давление на бизнес и инвесторов и планируют оспаривать данное решение в суде. При этом собственники заявляют о своем праве осуществлять операционное руководство предприятием и заниматься вопросами развития проекта в штатном режиме.
В истории о приватизации столичного завода “Большевик” появился новый виток: суд арестовал его акции по ходатайству Государственного бюро расследований. Следователи подозревают, что Фонд госимущества продал большой комплекс возле центра Киева слишком дешево.
В свою очередь в девелоперской компании UDP под управлением Q Partners Андрея Иванова, которая стала владельцем завода "Большевик", в комментарии Delo.ua заявили, что расценивают такие действия правоохранительных органов как давление на бизнес и инвесторов.
"Никакой коммуникации между силовиками и компанией UDP не было. У нас также нет никакой информации о посторонних экспертах, на которых ссылается ГБР, и их выводов относительно стоимости акций. Более того, представители ГБР входили в состав аукционной комиссии по приватизации АО "ПКМЗ", которая утверждала стартовую цену и приватизационные условия", — заявили в компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там подчеркнули, что никаких возражений от этого органа на этапе утверждения цены не было.
"То есть ГБР фактически и, главное, юридически утвердило оценку, которая сейчас, по их мнению, стала заниженной и дает им основания считать, что осуществлено преступление. По такой логике именно ГБР является соучастником этого преступления. В связи с этим мы расцениваем такие действия правоохранительных органов как давление на бизнес и инвесторов. У нас есть намерение оспаривать решения по аресту акций в суде", — заявили в компании.
Также в компании UDP сообщили, что арест акций никоим образом не влияет на их планы по развитию проекта. Ведь такая предварительная мера только делает невозможной продажу акций третьим лицам, что и без того запрещается инвестиционным соглашением, которое было подписано.
"Мы имеем право осуществлять операционное руководство предприятием и заниматься вопросами развития проекта в штатном режиме. Мы продолжим выполнять инвестиционные обязательства, взятые на себя по результатам покупки завода "Большевик". В частности, речь идет о расчете с сотнями миллионов долгов предприятия, погашении долга по заработной плате... вместе с городом решении вопросов строительства развязки Шулявского путепровода", — сообщили в компании.
Также в UDP подчеркнули, что открыты к сотрудничеству со следствием.
Напомним, 27 октября киевский завод "Большевик" был куплен за 1,4 млрд грн консорциумом из компаний A Development Алексея Баранова и UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Указанная сумма в начале декабря поступила в госбюджет.
Также в UDP анонсировали, что на месте заброшенного завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями и сотнями рабочих мест, а не "уродливые высотки". При этом концепции застройки пока нет, но сообщалось, что это "точно будет комфортное многофункциональное пространство".
В то же время, как заявляют эксперты, цена продажи "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода.