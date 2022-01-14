Арест акций завода "Большевик": инвесторы заявляют о давлении на бизнес

Новые владельцы завода “Большевик” заявляют, что арест акций предприятия расценивают как давление на бизнес и инвесторов и планируют оспаривать данное решение в суде. При этом собственники заявляют о своем праве осуществлять операционное руководство предприятием и заниматься вопросами развития проекта в штатном режиме.

В истории о приватизации столичного завода “Большевик” появился новый виток: суд арестовал его акции по ходатайству Государственного бюро расследований. Следователи подозревают, что Фонд госимущества продал большой комплекс возле центра Киева слишком дешево.

В свою очередь в девелоперской компании UDP под управлением Q Partners Андрея Иванова, которая стала владельцем завода "Большевик", в комментарии Delo.ua заявили, что расценивают такие действия правоохранительных органов как давление на бизнес и инвесторов.

"Никакой коммуникации между силовиками и компанией UDP не было. У нас также нет никакой информации о посторонних экспертах, на которых ссылается ГБР, и их выводов относительно стоимости акций. Более того, представители ГБР входили в состав аукционной комиссии по приватизации АО "ПКМЗ", которая утверждала стартовую цену и приватизационные условия", — заявили в компании.

Там подчеркнули, что никаких возражений от этого органа на этапе утверждения цены не было.

"То есть ГБР фактически и, главное, юридически утвердило оценку, которая сейчас, по их мнению, стала заниженной и дает им основания считать, что осуществлено преступление. По такой логике именно ГБР является соучастником этого преступления. В связи с этим мы расцениваем такие действия правоохранительных органов как давление на бизнес и инвесторов. У нас есть намерение оспаривать решения по аресту акций в суде", — заявили в компании.

Также в компании UDP сообщили, что арест акций никоим образом не влияет на их планы по развитию проекта. Ведь такая предварительная мера только делает невозможной продажу акций третьим лицам, что и без того запрещается инвестиционным соглашением, которое было подписано.

"Мы имеем право осуществлять операционное руководство предприятием и заниматься вопросами развития проекта в штатном режиме. Мы продолжим выполнять инвестиционные обязательства, взятые на себя по результатам покупки завода "Большевик". В частности, речь идет о расчете с сотнями миллионов долгов предприятия, погашении долга по заработной плате... вместе с городом решении вопросов строительства развязки Шулявского путепровода", — сообщили в компании.

Также в UDP подчеркнули, что открыты к сотрудничеству со следствием.

Напомним, 27 октября киевский завод "Большевик" был куплен за 1,4 млрд грн консорциумом из компаний A Development Алексея Баранова и UDP Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Указанная сумма в начале декабря поступила в госбюджет.

Также в UDP анонсировали, что на месте заброшенного завода должна появиться инновационная инфраструктура с миллиардными инвестициями и сотнями рабочих мест, а не "уродливые высотки". При этом концепции застройки пока нет, но сообщалось, что это "точно будет комфортное многофункциональное пространство".

В то же время, как заявляют эксперты, цена продажи "Большевика" могла быть выше, если бы были решены все проблемы завода.