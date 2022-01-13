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Суд арестовал все акции завода "Большевик": ГБР заявило о незаконном отчуждении предприятия из госсобственности
По ходатайству Государственного бюро арестованы 100% акций Первого киевского машиностроительного завода, который до 2018 года назывался "Большевик". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следователи устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости, в результате чего был нанесен экономический ущерб.
Экспертиза определила, что отчет об оценке имущества, который использовался для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.
Напомним, 27 октября 2021 года консорциум покупателей, в который входит UDP под управлением Андрея Иванова и A Development Алексея Баранова, стал победителем аукциона по приватизации завода "Большевик".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Затем 7 декабря консорциум отчислил в государственный бюджет 1 429 017 000 гривен. Также новый собственник должен был погасить долги предприятия на сумму 500 млн грн.
Новые собственники озвучили предварительные планы развития объекта. В частности, выполнить все инвестиционные обязательства и вложить значительные средства в ревитализацию объекта.