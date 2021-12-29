Бизнесмен Хмельницкий продаст свою долю в компании UDP, участвующей в покупке завода "Большевик"

Партнер Ukrainian Property Development (UDP) Андрей Иванов выкупит принадлежащие украинскому бизнесмену Василию Хмельницкому 55% акций холдинговой группы UPD Holdings Limited. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Антимонопольный комитет 29 декабря согласовал продажу акций, подписание соглашения о которой запланировано на январь 2022 года.

Официальным покупателем выступила компания из группы Андрея Иванова Ethelbert Trading Limited. Продажа акций будет постепенной, окончательные расчеты между сторонами проведут до середины 2026 года.

Заключение сделки не повлияет на работу UDP, компания продолжит стабильную реализацию текущих проектов, а также активизирует работу над новыми.

"За последний год моя инвесткомпания Q Partners инвестировала в несколько новых инфраструктурных проектов, которые мы вместе с командой UDP будем развивать в ближайшие 10-15 лет. Учитывая это, сделка является логичным шагом в сторону структуризации девелоперского портфеля, который должен состояться после выполнения всех условий оплаты стоимости актива", — прокомментировал заключение сделки Иванов.

Продажа акций будет постепенной, окончательные расчеты между сторонами проведут до середины 2026 года.

Согласно проекту договора сторон, на переходный период с момента заключения соглашения до середины 2026 года Иванов получит контроль над 55% акций через предоставление права участвовать в общем собрании акционеров и голосовать 55% акций.

Напомним, 27 октября 2021 года консорциум покупателей, в который входит UDP под управлением Андрея Иванова и A Development Алексея Баранова, стал победителем аукциона по приватизации завода "Большевик".

Вскоре, 7 декабря, инвесторы отчисли в государственный бюджет нужную сумму и озвучили предварительные планы развития объекта. В частности выполнить все инвестиционные обязательства и вложить значительные средства в ревитализацию объекта.

Накануне АМКУ одобрил продажу завода "Большевик" победителю аукциона по его продаже, которым стало ООО "Дженерал Коммерс".