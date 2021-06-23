Бизнес 1 час назад

Бизнесмен Хмельницкий хочет, чтобы его дети работали с 14 лет: "Наследства не будет"

Известный украинский бизнесмен Василий Хмельницкий считает, что его деньги только навредят его детям, а потому хочет, чтобы они сами начали зарабатывать с 14 лет

Василий Хмельницкий Василий Хмельницкий
Василий Хмельницкий

Основатель холдинговой компании UFuture и инновационного парка Unit.City Василий Хмельницкий не намерен отправлять своих детей учиться за границу и хочет отдать их на работу с 14 лет. Об этом он заявил на своем YouTube-канале во время беседы с Натальей Еремеевой, сооснователем и генеральным директором компании Stekloplast.

"У меня два сына, и я четко сказал обоим: наследства не будет. Могу точно дать вам знания, могу подтолкнуть, могу ошибки проанализировать с вами, и вы не бойтесь — делайте ошибки. Точно и старшего, и младшего с 14 лет отправляю на работу, чтобы почувствовали, как зарабатывается хлеб, но и не отправляю за границу, пусть у нас учатся, хочется, чтобы они все же были украинцами. Я часто смотрю, уезжают в Лондон, пять лет там проучились, и они уже не украинцы: они там уже живут, у них там свои ценности, они по-другому мыслят. Я хочу, чтобы они были дома, пусть не при мне, главное — чтобы дома. Мои деньги сделают им только хуже, это 100%", — заявил Хмельницкий. 

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Василий Хмельницкий с состоянием в 310 млн долларов занимает 29 строчку в списке 100 богатейших украинцев Forbes. В прошлом — депутат Верховной Рады Украины. Свои деньги, ранее заработанные в сферах металлургии, энергетики и девелопмента, Хмельницкий "пустил" в развитие холдинга UFuture и инновационного парка Unit.City в Киеве, где размещаются технологические кластеры, университеты, школы, медицинские и научные учреждения.

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По плану Василия Хмельницкого, к 2028 году в Unit.City должны быть 400 тысяч квадратных метров офисов и 200 тысяч квадратов жилья для 20 тысяч айтишников.

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