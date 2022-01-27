Глава ФГИУ Сенниченко написал повторное заявление на увольнение

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко написал повторное заявление на увольнение по собственному желанию. Оно уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку голосование сейчас не состоялось (за отставку Сенниченко с должности главы ФГИ в четверг, 27 января, проголосовали 223 депутата — Delo.ua), я сразу же, находясь в Верховной Раде, написал повторное заявление об отставке по собственному желанию с сегодняшней датой. Сейчас иду на комитет экономического развития, который рассмотрит это и даст в зал", — сказал Сенниченко журналистам в кулуарах парламента.

Он также заявил, что готов "в любом качестве, то ли советника, то ли просто эксперта" помогать своему преемнику на должности, "если политика приватизации и прозрачной аренды будут продолжаться", чтобы способствовать привлечению инвестиций и борьбе с коррупцией.

При этом он сказал, что не рассчитывает на другие должности, а намерен сейчас отдать "дань своей жене и детям".

"Буду делать то, что смогу, на благо Украины. У меня есть опыт, репутация и умение, но сейчас я не иду ни на какие государственные должности, ни в частный секторе Время решит", — добавил Сенниченко.

Вместе с тем он отметил, что не находится на больничном, как об этом проинформировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук перед началом рассмотрения вопроса об отставке.

"Я с ним просто виделся в больнице, но это был обычный осмотр", — сказал Сенниченко.

Кроме того, он подчеркнул, что его не приглашали в парламенте для отчёта о выполненной работе на должности главы ФГИ.

"Если меня с утра не пригласили, то я и не пришел с отчётом в парламент, но когда я увидел, что идут некорректные выступления в зале от некоторых политиков, когда не хватало голосов или была техническая ошибка, то я пришёл, чтобы показать, что таково мое личное желание, что это моя добровольная отставка. Во-вторых, если нужно отчитаться о реальных результатах, чтобы не было фейков и манипуляций, поэтому я тут", — пояснил глава ФГИ.

Отметим, Верховная Рада 27 января не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы ФГИ. Его отставку поддержали 223 депутата при необходимых 226 голосах.

Первое заявление об уходе Сенниченко написал еще в ноябре прошлого года. Одни СМИ сообщали, что возможной причиной такого решения стала скандальная приватизация завода "Большевик".