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Глава ФГИУ Сенниченко написал повторное заявление на увольнение

Глава ФГИУ Сенниченко написал повторное заявление на увольнение
Глава ФГИУ Сенниченко написал повторное заявление на увольнение

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко написал повторное заявление на увольнение по собственному желанию. Оно уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку голосование сейчас не состоялось (за отставку Сенниченко с должности главы ФГИ в четверг, 27 января, проголосовали 223 депутата — Delo.ua), я сразу же, находясь в Верховной Раде, написал повторное заявление об отставке по собственному желанию с сегодняшней датой. Сейчас иду на комитет экономического развития, который рассмотрит это и даст в зал", — сказал Сенниченко журналистам в кулуарах парламента.

Он также заявил, что готов "в любом качестве, то ли советника, то ли просто эксперта" помогать своему преемнику на должности, "если политика приватизации и прозрачной аренды будут продолжаться", чтобы способствовать привлечению инвестиций и борьбе с коррупцией.

При этом он сказал, что не рассчитывает на другие должности, а намерен сейчас отдать "дань своей жене и детям".

"Буду делать то, что смогу, на благо Украины. У меня есть опыт, репутация и умение, но сейчас я не иду ни на какие государственные должности, ни в частный секторе Время решит", — добавил Сенниченко.

Вместе с тем он отметил, что не находится на больничном, как об этом проинформировал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук перед началом рассмотрения вопроса об отставке.

"Я с ним просто виделся в больнице, но это был обычный осмотр", — сказал Сенниченко.

Кроме того, он подчеркнул, что его не приглашали в парламенте для отчёта о выполненной работе на должности главы ФГИ.

"Если меня с утра не пригласили, то я и не пришел с отчётом в парламент, но когда я увидел, что идут некорректные выступления в зале от некоторых политиков, когда не хватало голосов или была техническая ошибка, то я пришёл, чтобы показать, что таково мое личное желание, что это моя добровольная отставка. Во-вторых, если нужно отчитаться о реальных результатах, чтобы не было фейков и манипуляций, поэтому я тут", — пояснил глава ФГИ.

Отметим, Верховная Рада 27 января не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы ФГИ. Его отставку поддержали 223 депутата при необходимых 226 голосах.

Первое заявление об уходе Сенниченко написал еще в ноябре прошлого года. Одни СМИ сообщали, что возможной причиной такого решения стала скандальная приватизация завода "Большевик".

Автор:
Светлана Манько