ФГИУ попробует продать Одесский завод шампанских вин в охранной зоне и с памятниками архитектуры — СМИ

1 февраля Фонд госимущества Украины проведет конкурс по продаже Одесского завода шампанских вин. Объект приватизации содержит в себе множество "неприятных сюрпризов" для потенциальных инвесторов.

По сообщению Цензор.net, об этом пишет "РБК-Украина" в материале "Приватизация Завода шампанских вин в Одессе: что не так для покупателей и одесситов".

По информации РБК, в конкурсном предложении ФГИУ не указывается то, что 1,6 гектара земли, на которой находится объект приватизации, имеет статус охранной зоны. Следовательно, в этом месте запрещено любое строительство.

"Земля не является объектом продажи в рамках конкурса, и формально ФГИ продает лишь завод. И даже если покупатель пойдет на покупку этого "кота в мешке", то эти проблемы станут уже не проблемами продавца, а покупателя", — говорится в материале.

Также отмечается, что несколько зданий на территории ОЗШВ являются памятниками архитектуры, охраняемыми государством. Автор подчеркивает, что в конкурсной документации ФГИУ эта информация раскрыта, однако только в расширенной части.

"Краткое же описание объекта, опубликованное на сайте аукциона "Prozorro Продажі", по какой-то причине упоминает, что статусом памятника архитектуры обладает лишь входная арка завода. То, что здание Главного корпуса №1 площадью 6398,2 кв. м также охраняется государством, удается узнать лишь на 6-й странице файла ФГИ", — сообщает РБК.

Еще одной проблемой для потенциального покупателя указываются договора аренды всех помещений имущественного комплекса сроком до 2035 года. При этом данные договора юридически обязывают любого нового потенциального владельца исполнять их в полном объеме.

В материале сообщается, что на последней сессии Одесского областного совета местные депутаты большинством голосов направили обращения в Фонд госимущества и Министерство культуры и информационной политики Украины. Областной совет призвал оба ведомства не допустить застройки в охранной зоне на территории ОЗШВ на Французском бульваре и способствовать развитию культурного центра на территории объекта.

"Решение ФГИ о продаже ОЗШВ не содержит жестких ограничений или требований по развитию проекта для будущих инвесторов. Поэтому вариант абсолютно неконтролируемой застройки территории не исключен. Значит, и в этом случае потенциальный инвестор вполне может встретить на своем пути не только нормативные преграды касательно застройки этого участка Французского бульвара, но и общественное противодействие", — говорится в статье.