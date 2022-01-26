Не допустить застройку. Одесский облсовет обратился к ФГИУ перед приватизацией Одесского завода шампанских вин

Одесский облсовет призвал Фонд госимущества провести конкурс по приватизации Одесского завода шампанских вин с учетом интересов местной общины.

Состоялось пленарное заседание десятой внеочередной сессии Одесского областного совета VIII созыва. На сессии было принято решение о направлении обращения депутатов Облсовета по поводу приватизации Одесского завода шампанских вин в Фонд государственного имущества Украины и Министерство культуры и информационной политики, сообщает УНИАН.

По мнению депутатов, приватизация не должна привести к строительству бизнес-центра или жилищного комплекса в охранной зоне. Также депутаты подчеркнули необходимость обеспечить сохранение памятников архитектуры, расположенных на территории завода.

В обращении депутатов к ФГИУ и МКИП говорится, что поводом стала информация об аукционе по продаже объекта малой приватизации единого имущественного комплекса "Одесский завод шампанских вин", объявленный Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях, который должен пройти 1 февраля 2022 года.

Депутаты поддержали необходимость аукциона, однако отметили, что известное многим одесситам здание завода, построенное в 1898-1900 годах, и въездная арка с ограждением 1898 года по проектам архитектора Бойша на Французском бульваре в городе Одесса, входят в единый имущественный комплекс завода. Также депутаты отметили необходимость сохранения большой охранной зоны, на которой расположен приватизируемый объект.

Депутаты Одесского областного совета призвали руководство Фонда государственного имущества Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины учесть следующие интересы местной общины:

1. Сохранить имеющиеся договора аренды и субаренды, которые позволят и дальше развивать культурный центр, созданный в памятнике архитектуры на территории Одесского завода шампанских вин.

2. Не допустить строительства бизнес-центра или жилой недвижимости в охранной зоне и обеспечить сохранение памятников архитектуры, расположенных на территории Одесского завода шампанских вин.

3. Поддержать уже принятые мероприятия Культурно-образовательного учреждения "Музей современного искусства в г. Одессе" по созданию на территории Одесского завода шампанских вин уникального культурного центра.

"Поэтому призываем всех, от кого зависят условия использования объекта приватизации после его приобретения частным инвестором, отреагировать на это обращение, чтобы его результаты соответствовали, прежде всего, интересам общины города Одессы и всей Одесской области", — говорится в обращении депутатов Одесского областного совета.

СПРАВКА

Одесский завод шампанских вин является одним из старейших и известных предприятий Одессы. Именно здесь началась история производства игристого вина в Украине, которое было оценено и признано в мире еще в начале двадцатого столетия. С 2018 года производство винной продукции на заводе остановлено. На территории Одесского завода шампанских вин действует Культурно-образовательное заведение "Музей современного искусства в г. Одессе" и Общественная организация "Институт развития Одессы", а в ближайшем будущем здесь начнут работу "Одесская местная общественная организация "Центр развития" и Общественная организация "Центр развития искусств", на базе которых ведется активная работа по созданию нового современного культурного института "Дом художника", который должен стать важным центром культурной жизни Одессы, местом отдыха и культурного досуга.