ЦВК оголосила нового нардепа від "Голосу" замість Умєрова

Центральна виборча комісія визнала Олексія Сівіріна обраним депутатом Верховної Ради від партії "Голос". Про це йдеться в її повідомленні.

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У ЦВК зазначають, що отримали постанову Ради від 7 вересня, якою було достроково припинено повноваження нардепа від цієї політсили Рустема Умєрова, у зв’язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Сівірін балотувався на парламентських виборах 2019 року за списком "Голосу" під №21, тому саме його як наступного за черговістю було визнано обраним депутатом замість Умєрова.

Нагадаємо, що тоді ж, 7 вересня, Рада призначила Умєрова новим головою Фонду державного майна. При цьому виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку ще 26 липня. Вона працювала на цій позиції після звільнення голови ФДМ Дмитра Сенніченка у лютому.

Про Сівіріна ж відомо, що він народився в Києві 1994 році та закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "фінанси і кредит". Працював трейдером та бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях "Філіп Моріс Україна", "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", "МакКінзі і Компанія Україна".