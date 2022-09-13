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ЦВК оголосила нового нардепа від "Голосу" замість Умєрова
Центральна виборча комісія визнала Олексія Сівіріна обраним депутатом Верховної Ради від партії "Голос". Про це йдеться в її повідомленні.
У ЦВК зазначають, що отримали постанову Ради від 7 вересня, якою було достроково припинено повноваження нардепа від цієї політсили Рустема Умєрова, у зв’язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
Сівірін балотувався на парламентських виборах 2019 року за списком "Голосу" під №21, тому саме його як наступного за черговістю було визнано обраним депутатом замість Умєрова.
Нагадаємо, що тоді ж, 7 вересня, Рада призначила Умєрова новим головою Фонду державного майна. При цьому виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку ще 26 липня. Вона працювала на цій позиції після звільнення голови ФДМ Дмитра Сенніченка у лютому.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про Сівіріна ж відомо, що він народився в Києві 1994 році та закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "фінанси і кредит". Працював трейдером та бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях "Філіп Моріс Україна", "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", "МакКінзі і Компанія Україна".