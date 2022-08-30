Двоє нових депутатів Ради склали присягу та увійшли до фракції "Слуга народу"

На засіданні Верховної Ради 30 серпня присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко. Як повідомила у Telegram-каналі речниця "Слуги народу", обидвоє вони увійшли до фракції пропрезидентської партії.

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За її словами, Васюк є юристом і громадським діячем, працював під час президентських і парламентських виборів у команді Володимира Зеленського та "Слуги народу", має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах, протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

Короленко, як описала Палійчук, є юристкою та фінансисткою, також допомагала команді політсили на президентських та парламентських виборах, має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.

Нагадаємо, що 27 липня Рада схвалила призначення депутата від СН Андрія Костіна генеральним прокурором, а Ольгу Совгирю призначила суддею Конституційного суду, після чого достроково припинила депутатські повноваження обох.

При цьому призначення Совгирі прямо протирічить закону про КС, згідно якого його суддею не може бути призначена особа, яка на день призначення бере участь у політичній діяльності та/або є обраною на виборну посаду в органі державної влади й має представницький мандат.

Замість неї та Костіна Центральна виборча комісія 2 серпня визнала обраними, відповідно, двох інших представників "Слуги народу", наступних за номерами у партійному виборчому списку - Артема Михайлюка та Олександра Васюка. Однак Михайлюк відмовився від мандату, і 19 серпня ЦВК визнала обраною замість нього Короленко.

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