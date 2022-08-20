Один з визнаних депутатами Ради "слуг народу" відмовився від мандату: ЦВК оголосила нового

Кандидат в депутати Верховної Ради Артем Михайлюк, що був включений до списку партії "Слуга народу" під №142 відмовився від мандату. Як повідомляє Центральна виборча комісія, до неї надійшла відповідна заява.

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Окрім цього, відмовився бути нардепом і кандидат за №144 у списку "Слуги народу" Дмитро Єрмоленко, який попросив ЦВК скасувати його реєстрацію кандидатом, ще не будучи визнаним обраним.

ЦВК 19 серпня розглянула вказані заяви та схвалила відповідні рішення, після чого визнала обраною до Ради Валентину Короленко, включену до виборчого списку вказаної партії під №145. Відомо, що вона народилася у 1984 році в Кривому Розі та працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Нагадаємо, що 27 липня Рада схвалила призначення депутата від СН Андрія Костіна генеральним прокурором, а Ольгу Совгирю призначила суддею Конституційного суду, після чого достроково припинила депутатські повноваження обох.

Про причини відмови Михайлюка від мандату наразі не відомо. Однак слід зазначити, що призначення Совгирі суддею КС, за яким послідувала втрата нею мандата, прямо протирічить закону про цей орган, згідно якого його суддею не може бути призначена особа, яка на день призначення бере участь у політичній діяльності та/або є обраною на виборну посаду в органі державної влади й має представницький мандат.

Замість неї та Костіна ЦВК 2 серпня визнала обраними, відповідно, двох інших представників "Слуги народу". Окрім Михайлюка, нардепом має стати Олександр Васюк. Однак про складення ним присяги поки не повідомлялося, хоча з тих пір Рада засідання проводила.

Джерело фото: ua.depositphotos.com