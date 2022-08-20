Один из признанных депутатами Рады "слуг народа" отказался от мандата: ЦИК объявил нового

Кандидат в депутаты Верховной Рады Артем Михайлюк, включенный в список партии "Слуга народа" под №142 отказался от мандата. Как сообщает Центральная избирательная комиссия, к ней поступило соответствующее заявление.

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Кроме того, отказался быть нардепом и кандидат №144 в списке "Слуги народа" Дмитрий Ермоленко, попросивший ЦИК отменить его регистрацию кандидатом, еще не будучи признанным избранным.

ЦИК 19 августа рассмотрел указанные заявления и одобрил соответствующие решения, после чего признал избранной в Раду Валентину Короленко, включенную в избирательный список указанной партии под №145. Известно, что она родилась в 1984 году в Кривом Роге и работала на разных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.

Напомним, что 27 июля Рада одобрила назначение депутата от СН Андрея Костина генеральным прокурором, а Ольгу Совгирю назначила судьей Конституционного суда, после чего досрочно прекратила депутатские полномочия обоих.

О причинах отказа Михайлюка от мандата пока неизвестно. Однако следует отметить, что назначение Совгири судьей КС, за которым последовала потеря ею мандата, прямо противоречит закону об этом органе, согласно которому его судьей не может быть назначено лицо, принимавшее на день назначения участие в политической деятельности и/или избранное на выборную должность в органе госвласти и имеющее представительский мандат.

Вместо нее и Костина ЦИК 2 августа признал избранными, соответственно, двух других представителей "Слуги народа". Кроме Михайлюка, нардепом должен стать Александр Васюк. Однако о принесении им присяги пока не сообщалось, хотя с тех пор Рада заседания проводила.

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