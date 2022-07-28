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Зеленский назначил нового генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал указ №538/2022 о назначении Андрея Костина генеральным прокурором. Документ опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
Костин – народный депутат от фракции "Слуга народа", юрист по специальности. В политику попал в 2010 году, когда его избрали депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен". Он подавал свою кандидатуру на конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако специалисты по общественным организациям отнесли его к группе кандидатов "с сомнительной репутацией".
Днем ранее, 27 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нардепа Костина на должность генерального прокурора. Решение поддержали 299 нардепов.
Напомним, предшественницу Костина в должности генпрокурора Ирину Венедиктову Зеленский уволил 19 июля.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава деражавы мотивировал это решение ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связями с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, на сегодняшний день зарегистрировано 651 соответствующее уголовное производство.