Зеленський призначив нового генпрокурора України

Президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав указ №538/2022 про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором. Документ опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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Костін – народний депутат від фракції "Слуга народа", юрист за фахом. В політику потрапив у 2010 рокі, коли його обрали депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін". Він подавав свою кандидатуру на конкурс з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак фахівці з громадських організацій віднесли його до групи кандидатів "із сумнівною репутацією".

Днем раніше, 27 липня, Верховна Рада України проголосувала "за" призначення нардепа Костіна на посаду генерального прокурора. Рішення підтримали 299 нардепів.

Нагадаємо, попередницю Костіна на посаді генпрокурора Ірину Венедіктову Зеленський звільнив 19 линпя.

Очільник деражави мотивував це рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.