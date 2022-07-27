Рада підтримала призначення Костіна на посаду генпрокурора

Верховна Рада України на засіданні 27 липня проголосувала "за" призначення нардепа Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Рішення підтримали 299 нардепів.

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Саме його кандидатуру напередодні запропонував Президент Володимир Зеленський, подавши до Ради відповідний проєкт постанови. Правоохороний комітет ВРУ на свому засіданні підтримав цей документ.

Костін – народний депутат від фракції "Слуга народа", юрист за фахом. В політику потрапив у 2010 рокі, коли його обрали депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін". Він подавав свою кандидатуру на конкурс з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак фахівці з громадських організацій віднесли його до групи кандидатів "із сумнівною репутацією".

В Раді Костін очолював Комітет з питань правової політики. Примітно, що під час його головування старт судової реформи затягувався.

Попередницю Костіна на посаді генпрокурора Ірину Венедіктову Зеленський звільнив 19 линпя.

Публічно президент мотивував це рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.

При цьому голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Венедіктової "послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками", через що варто чекати "новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті".