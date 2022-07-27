Зеленський вніс до Ради постанову про призначення нового генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення нардепа Андрія Костіна на посаду генпрокурора. Проєкт ухвали про отримання згоди на призначення зареєстровано на сайті українського парламенту.

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Очільник держави подав проєкт постанови №7593 27 липня. В даний час текст документу ще не опублікували.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що саме депутата від партії "Слуга народу" Костіна планую назначити новим генпрокурором. При цьому призначення голови Служби безпеки України, за його словами, відкладається.

Нагадаємо, 19 липня з посади генпрокурора було звільнено Ірину Венедіктову, а Іван Баканов втратив посаду голови Служби безпеки.

Публічно президент мотивував це рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.

При цьому голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Венедіктової "послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками", через що варто чекати "новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті".