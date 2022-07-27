Зеленский внес в Раду постановление о назначении нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении нардепа Андрея Костина на должность генпрокурора. Проект постановления о получении согласия на назначение зарегистрирован на сайте украинского парламента.

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Глава государства подал проект постановления №7593 27 июля. В настоящее время текст документа еще не опубликован.

Ранее нардеп от " Голоса " Ярослав Железняк сообщал, что именно депутата от партии "Слуга народа" Костина планирую назначить новым генпрокурором. При этом назначение председателя Службы безопасности Украины, по его словам, откладывается.

Напомним, 19 июля с должности генпрокурора была уволена Ирина Венедиктова, а Иван Баканов потерял должность главы Службы безопасности.

Публично президент мотивировал это решение ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связей с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, на сегодняшний день зарегистрировано 651 соответствующее уголовное производство.

При этом глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опыт Венедиктовой "послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами", из-за чего стоит ожидать "новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте".