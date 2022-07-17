Зеленский призвал конкурсную комиссию назначить прокурора САП и начать отбор главы НАБУ

Президент Владимир Зеленский призвал конкурсную комиссию назначить победителя конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко на эту должность. Об этом глава государства заявил в своем очередном вечернем обращении 17 июля.

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Клименко победил в конкурсе в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены. Заседание комиссии по избранию нового руководителя САП должно состояться 19 июля.

Также Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проконтролировать запуск конкурса на отбор главы Национального антикоррупционного бюро.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя САП. Моя позиция, как состоявшегося президента Украины — конкурс, должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения. Без полноценного руководителя такого институции невозможно и его полноценное функционирование. То же касается и НАБУ", - сказал гарант.

Отметим, что ранее в США возникли вопросы к руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. Кроме всего прочего, в Конгрессе напомнили, что Ермак инициировал назначение своим заместителем по вопросам правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Олег Татаров, который медлил с назначением главного антикоррупционного прокурора Украины более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ.

Кроме того, о важности назначения главы НАБУ и прокурора САП Киеву регулярно напоминают в Брусселе.