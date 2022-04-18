Полномочия директора НАБУ будет временно исполнять Гизо Углава

В связи с увольнением Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро его полномочия будет временно исполнять Гизо Углава. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника их будет временно исполнять его первый заместитель Гизо Углава. Согласно Закону Украины "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель", — сказано в сообщении.

Углава начал работать в Украине с 2014 года как консультант. В частности, он работал над имплементацией антикоррупционного законодательства. С 2015 года он занимал должность первого заместителя директора НАБУ и отвечал за набор, обучение и работу детективов, аналитиков и ІТ-отдела НАБУ.

Напомним, 16 апреля Артем Сытник был уволен с должности главы НАБУ в связи с окончанием контракта.