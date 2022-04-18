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Повноваження директора НАБУ тимчасово виконуватиме Гізо Углава

Повноваження директора НАБУ тимчасово виконуватиме Гізо Углава
Гізо Углава. Фото: прес-служба НАБУ

У зв'язку зі звільненням Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро його повноваження тимчасово виконуватиме Гізо Углава. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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"З 17 квітня 2022 року у зв'язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника їх буде тимчасово виконувати його перший заступник Гізо Углава. Відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ всі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник", — йдеться у повідомленні.

Углава почав працювати в Україні з 2014 року як консультант. Зокрема, він працював над імплементацією антикорупційного законодавства. З 2015 року він обіймав посаду першого заступника директора НАБУ та відповідав за набір, навчання та роботу детективів, аналітиків та ІТ-відділу НАБУ.

Нагадаємо, 16 квітня Артема Ситника було звільнено з посади голови НАБУ у зв'язку із закінченням контракту.

Автор:
Степан Крьока