Зеленський закликав конкурсну комісію призначити прокурора САП та почати відбір голови НАБУ

Президент Володимир Зеленський закликав конкурсну комісію призначити переможеця конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименко на цю посаду. Про це очільник держави заявив у своєму черговому вечірньому зверненні 17 липня.

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Також Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю проконтролювати запуск конкурсу на відбір голови Національного антикорупційного бюро.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника САП. Моя позиція, як президента України — конкурс, який відбувся, має призвести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. Те саме стосується і НАБУ", - сказав гарант.

Зазначимо, що раніше у США виникли питання до керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Окрім іншого, у Конгресі нагадали, що Єрмак ініціював призначення своїм заступником з питань правоохоронних органів боротьби з корупцією Олег Татаров, який зволікав із призначенням головного антикорупційного прокурора України понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

Крім того, про важливість призначення голови НАБУ та прокурора САП Києву регулярно нагадують у Брусселі.