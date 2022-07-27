Рада поддержала назначение Костина на должность генпрокурора

Верховная Рада Украины на заседании 27 июля проголосовала "за" назначение нардепа Андрея Костина на должность генерального прокурора. Решение поддержали 299 нардепов.

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Именно его кандидатуру накануне предложил Президент Владимир Зеленский, подав в Раду соответствующий проект постановления. Правоохранительный комитет ВРУ на своем заседании поддержал этот документ.

Костин – народный депутат от фракции "Слуга народа", юрист по специальности. В политику попал в 2010 году, когда его избрали депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен". Он подавал свою кандидатуру на конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако специалисты по общественным организациям отнесли его в группу кандидатов "с сомнительной репутацией".

В Раде Костин возглавлял Комитет по правовой политике. Примечательно, что во время его председательства старт судебной реформы затягивался.

Предшественницу Костина в должности генпрокурора Ирину Венедиктову Зеленский уволил 19 июля.

Публично президент мотивировал это решение ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связей с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, на сегодняшний день зарегистрировано 651 соответствующее уголовное производство.

При этом глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опыт Венедиктовой "послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами", из-за чего стоит ожидать "новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте".