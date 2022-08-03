В ЦИК назвали новых нардепов, которые заменят Костина и Совгирю

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады Артема Михайлюка и Александра Васюка, которые баллотировались в парламент по списку партии "Слуга народа" под №142 и №143 соответственно. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

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Напомним, что 27 июля Рада одобрила назначение депутата от СН Андрея Костина генеральным прокурором, а Ольгу Совгирю – назначила судьей Конституционного суда, после чего досрочно прекратила депутатские полномочия обоих.

Кроме того, соответственно, были прекращены и полномочия Совгири как представителя парламента в КС. Она была в партийном списке СН на внеочередных выборах Совета 2019 под №122, Костин - под №108.

При этом назначение Совгири судьей КС прямо противоречит закону об этом органе, согласно которому его судьей не может быть назначено лицо, которое на день назначения принимает участие в политической деятельности и/или избрано на выборную должность в органе государственной власти и имеет представительский мандат.

Отметим также, что новоизбранный нардеп Михайлюк был соучредителем сервиса Helsi.me, основателем группы компаний Team Master, возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

Васюк на момент выборов, по данным ЦИК, являлся исполнительным директором общественной организации "Ассоциация развития судейского самоуправления Украины", руководителем "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники". Во время президентской кампании 2019 года был координатором юристов команды кандидата Владимира Зеленского.