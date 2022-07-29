Суд заочно арестовал Тупицкого

Подольский районный суд Киева утром 29 июля принял решение сменить экс-главе Конституционного суда Александру Тупицкому меру пресечения из залога на заключение под стражу. Об этом сообщил прокурор Алексей Донской, передает "Судебный репортер".

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На предыдущем заседании суд принял решение предоставить Тупицкому адвоката из Центра вторичной безвозмездной правовой помощи, так как его защита не явилась на слушание. Однако на заседание 29 июля адвокаты, услуги которых он сам оплачивает, пришли в суд.

Защита пыталась инициировать отвод судьи в восьмой раз, в свою очередь судья Людмила Казмиренко назвала такие действия "злоупотребление права на отвод". Соответственно рассмотрение ходатайства прокурора продолжилось.

Напомним, 15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий. В последний раз судьи Конституционного суда Украины не смогли избрать главу КСУ. Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.

Тем временем Тупицкого объявили в международный розыск. Он обвиняется в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия.

Установлено, что 17 марта 2022 обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и сейчас находится на территории Австрийской Республики.

Отметим также, что в конце марта 2022 СМИ сообщали, что Тупицкий выехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную незаконную переправку Тупицкого через украинскую границу без прохождения им пограничного и таможенного контроля.