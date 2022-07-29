Суд заочно заарештував Тупицького

Подільський районний суд Києва вранці 29 липня ухвалив рішення змінити ексголові Конституційного суду Олександру Тупицькому запобіжний захід із застави на взяття під варту. Про це повідомив прокурор Олексій Донський, передає "Судовий репортер".

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На попередньому засіданні суд ухвалив надати Тупицькому адвоката із Центру вторинної безоплатної правової допомоги, тому що його захист не явився на слухання. Однак на засідання 29 липня адвокати, послуги яких він оплачує сам, прийшли до суду.

Захист намагався ініціювати відвід судді у восьмий раз, в свою чергу суддя Людмила Казмиренко назвала такі дії "зловживання права на відвід". Відповідно розгляд клопотання прокурора продовжився.

Нагадємо, 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився термін повноважень. Останнього разу судді Конституційного суду України не змогли обрати голову КСУ. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Тим часом Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Його звинувачують у скоєнні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного та митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункту пропуску "Косіно" у Закарпатській області, та зараз знаходиться на території Австрійської Республіки.

Зазначимо також, що наприкінці березня 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тупицький виїхав з України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе незаконне переправлення Тупицького через український кордон без проходження ним прикордонного та митного контролю.