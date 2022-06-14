Конституционный суд не смог избрать нового главу

На специальном пленарном заседании 14 июня судьи Конституционного суда Украины не избрали главу суда. Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.

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Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

"Ни один кандидат на эту должность не получил необходимого количества голосов", - сообщила она.

По ее словам, согласно Конституции, закону и регламенту суда выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

Если ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов.

Таким образом, не позднее 15 июля суд должен провести повторные выборы.

Отметим, в Украине могут ликвидировать Конституционный суд в том виде, в котором он функционирует сейчас. Офис президента надеется получить ответ на вопрос, как именно должен выглядеть реформированный КСУ от конституционалистов.

Отметим, 15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий.

Кроме того, его объявили в международный розыск. Тупицкого обвиняют в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия.

В ходе специального пленарного заседания Конституционного суда 19 мая приняла присягу его судьи профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук.