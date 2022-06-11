КСУ хотят обязать давать Раде время на исправление важных законов, признаваемых неконституционными во время войны

Депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который призван избежать возникновения ситуаций, при которых Конституционный суд может во время военного положения признать важный для конституционного строя Украины акт не соответствующим Конституции, не предусмотрев при этом отсрочку утраты им силы для принятия за этот срок Радой нового аналогичного акта, который не противоречил бы Основному закону.

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Об этом сообщила в эфире национального телемарафона депутат от "Слуги народа", представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"В ближайшее время мы внесем законопроект, который будет содержать предохранители того, чтобы во время военного положения КС в случае принятия рисков, которые представляют угрозы конституционному строю, дал возможность отстрочить принятия соответствующего законодательства парламентом", – сказала нардеп.

Совгиря напомнила, что КС ранее перевел из устного в письменное производство дело о конституционности постановления Рады о создании и ликвидации районов от 17 июля 2020 года, которым было установлено новое административное деление страны на уровне районов и местных общин. Этот документ, как указала депутат, как раз относится к регулирующим основы конституционного строя.

"Если в условиях военного положения КС признает данное постановление неконституционным и не предоставит Раде достаточно времени, чтобы устранить недочет, то это может стать в условиях войны серьезной проблемой и угрозой для конституционного строя", - подчеркнула она.

Кроме того, Совгиря прокомментировала заявления о возможности ликвидации КС, заявив, что реформирование суда является одной из стратегических задач созданного в апреле Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.

По словам Совгири, в составе совета создана рабочая группа, разрабатывающая модели такого реформирования, которые должны будут быть реализованы после войны.

Депутат заявила, что определенные наработки модели уже имеются, однако о деталях говорить отказалась, чтобы "избежать лишней политизации", отметив, что об этом будет заявлено после завершения разработки модели.

Комментируя же необходимость назначения сейчас нового председателя КС после окончания полномочий Александра Тупицкого в качестве судьи, а соответственно и председателя этого суда, Совгиря отметила, что это должно будет произойти уже в ближайшие дни.

"Ни Конституция Украины, ни закон о Конституционном суде не содержат каких-либо ограничений по поводу выборов председателя КС во время военного положения. В соответствии с регламентом КС, в течение месяца с момента прекращения полномочий предыдущего главы суда должны состояться выборы следующего. Поскольку полномочия Тупицкого прекратились 15 мая, мы ожидаем, что до 15 июня КС должен провести выборы нового главы", – сказала она.

На вопрос о том, кто является претендентами на эту должность, депутат отметила, что не уполномочена комментировать это, поскольку КС официально не обнародовал такую информацию.

"Будут ли выборы результативными, мы посмотрим, потому что на данный момент избранными являются 14 судей, а для избрания главы КС нужно 10 голосов. То есть, это должно быть лицо, пользующееся большим авторитетом и уважением среди судей КС. Есть ли такое лицо, мы узнаем уже на следующей неделе", – добавила Совгиря.

Отметим, что председателя КС избирают на специальном пленарном заседании суда из числа судей КС на один трехлетний срок тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство судей КС от конституционного состава (18 судей), то есть как минимум десять из них.

Напомним, что 8 июня КСУ принял решение, отменяющее возможность закрытия уголовных дел против подозреваемых или обвиняемых в случае декриминализации соответствующих преступлений.

Однако при этом суд отсрочил утрату силы соответствующей нормы Уголовного процессуального кодекса на три месяца, установив, что Рада во избежание пробела в законодательстве должна урегулировать этот вопрос как-то иначе. Такое право, но не обязанность, суду сейчас дает статья 91 закона о КС.

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