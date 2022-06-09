КСУ отсрочил запрет на закрытие уголовных дел в случае декриминализации преступлений

Конституционный суд объяснил свое решение от 8 июня о неконституционности закрытия уголовных производств против подозреваемого или обвиняемого в случае законодательной отмены уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние. Кроме того, он решил отсрочить утрату силы соответствующей нормы на три месяца.

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Как напоминает КС в своем сообщении, автор конституционной жалобы по этому вопросу Александр Кротюк отмечал в ней, что оспариваемое им положение Уголовного процессуального кодекса нарушает презумпцию невиновности лица, позволяя закрывать уголовное производство без надлежащего доказывания и установления факта совершения соответствующего деяния.

Суд указывает, что отмена в законодательстве определенного состава преступления в качестве основания для закрытия производства не является реабилитирующим обстоятельством. Следовательно, закрытие дела по нереабилитирующим основаниям фактически предусматривает констатацию факта совершения лицом преступления, что приводит к неблагоприятным последствиям для него, в частности ставит под сомнение его невиновность.

Кроме того, закрытие производства без согласия лица ограничивает его право на защиту от обвинений в совершении действий, которые ему инкриминировались. Таким образом, может случиться так, что человек будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности, при том, что самого факта совершения им соответствующего деяния и его расследования могло не происходить.

Вместе с тем формулировка пункта 4 части 1 статьи 284 УПК о возможности закрытия дела из-за отмены ответственности за "совершенное лицом" деяние фактически уже указывало на безоговорочную виновность такого лица в инкриминируемых ему деяниях.

"В таких случаях лицо могло осуждаться, получать негативное восприятие его обществом, потерять деловую репутацию и иметь негативное влияние на профессиональную деятельность", - объясняют в суде.

КС пришел к выводу, что эта норма УПК нарушает как презумпцию невиновности, так и необратимость действия во времени (запрет ретроактивности) уголовного закона, принцип nullum crimen, nulla poena sine lege ("нет закона – нет преступления, нет закона – нет наказания"), а также право изложить свою позицию и право на справедливое судебное разбирательство, поскольку после закрытия дела подозреваемый или обвиняемый не мог бы доказать свою невиновность в законном порядке.

Принимая это решение, КС учел как собственные юридические позиции, так и правозащитные международные акты и практику Европейского суда по правам человека, а также позиции Конституционного суда Литвы, относящиеся к важнейшим гарантиям защиты лица от необоснованного уголовного преследования.

Кроме этого, суд также принял во внимание предписания Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и решения Европейского суда по правам человека по четырем делам, в частности "Грабчук против Украины".

В последнем, в частности, было указано, что презумпция невиновности нарушена, если утверждение должностного лица в отношении обвиняемого отражает мнение, что человек виновен, когда это не было установлено в соответствии с законом.

КС также сообщил, что решил отсрочить утрату действия указанной неконституционной нормы УПК на три месяца со дня принятия решения (то есть до 8 сентября), а также установил, что Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное пунктом 4 части 1 статьи 284 УПК, в соответствие с Конституцией.

Отметим, что согласно статье 91 закона о КС нормы законодательства, признанные неконституционными, не обязательно утрачивают силу со дня принятия КСУ решения об их неконституционности: суд может установить и другие сроки, но не раньше самого дня принятия решения о неконституционности.