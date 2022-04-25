"Очевидно недобросовестное" дарение имущества подозреваемых в коррупции можно отменять - Верховный суд

Верховный суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда 13 апреля признал недействительными договоры дарения земельных участков и квартир лица, подозреваемого в коррупции Национальным антикоррупционным бюро, поскольку установил, что эти документы имеют признаки фиктивности как совершенные без намерения создания правовых последствий.

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Как отмечает суд на своей странице в Facebook, дарение было совершено с целью скрыть имущество подозреваемого и избежать наложения ареста на это имущество в рамках уголовного производства для обеспечения его возможной конфискации.

В свою очередь, как сообщает издание "Судебный репортер", речь идет о дарении десяти земельных участков и восьми квартир женой бизнесмена Алексея Беленького, являющегося фигурантом дела о поставках для госпредприятия "Укрзализнычпостач" продукции по завышенным ценам и подлоге тендерной документации.

Отмечается, что первые подозрения по этому делу были вручены еще в июле 2016 года, в частности, лицу, которому давал указания Беленький относительно распоряжения его деньгами. Однако сам бизнесмен после задержания подчиненного сбежал из Украины вместе с женой.

В сентябре того же года жена Беленького передала дочери корпоративные права на СП "Катрин" стоимостью более 140 миллионов гривен. 18 октября и 8 ноября 2016 она подарила дочери десять земельных участков площадью более 8 гектаров в селе Рожны Броварского района Киевской области и в Белой Церкви, а в период с 4 ноября по 6 декабря - еще восемь квартир.

26 октября Беленькому было сообщено о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой, уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге. В марте 2018 года следственная судья согласилась арестовать указанное имущество.

НАБУ же подало иск в Печерский районный суд Киева с требованием признать недействительными договоры дарения как фиктивные, однако суд весной 2021 года отказал в этом, основываясь на решении Конституционного суда Украины от 5 июня 2019 года, которым положение закона о предоставлении работникам права подавать в суд иски о признании недействительными договоров было признано неконституционным.

В июле 2021 года Киевский апелляционный суд признал право НАБУ обжаловать договор, поскольку иск был датирован раньше решения КС - 18 декабря 2018 года. Но, по сути дела суд НАБУ отказал, признав исковые требования недоказанными, поскольку установил факт владения и пользования недвижимым имуществом дочерью дарительницы.

Новым же решением суда кассационной инстанции предыдущие решения были отменены, а иск НАБУ удовлетворен. Как отмечает в своем сообщении Верховный суд, он руководствовался тем, что суды установили, что оспариваемые акты, касающиеся значительного объема ценного имущества, были заключены между близкими родственниками, были безвозмездными, были совершены в короткий промежуток времени во время уголовного расследования в отношении мужа дарительницы и других связанных с ним лиц, которое предусматривало возможность конфискации имущества.

Суд указывает, что частно-правовой инструментарий (в частности, заключение договора не для регулирования гражданских отношений и не для установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей) не должен использоваться участниками гражданского оборота для неисполнения публичных обязанностей, освобождения имущества из-под ареста в публичных отношениях или для избежание ареста и/или возможной конфискации.

"Поэтому правопорядок не может оставлять вне реакции такие действия, которые хотя и не нарушают конкретные императивные нормы, но очевидно недобросовестны и сводятся к злоупотреблению правом", - заключили судьи.

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