Невозвращение временно изъятого имущества на основании постановлений суда — важнейшая проблема правоохранительной системы Украины

Временно изъятым имуществом, как правило, является имущество, изъятое при обыске. Некоторое изъятое крупногабаритное или крупнотоннажное имущество может физически перевозиться на специальные места хранения, а может опечатываться по месту его нахождения. Чаще такое имущество арестовывается следственными судьями именно как вещественные доказательства для их дальнейшего хранения.

Поэтому бизнесу, по моему мнению, важно знать о существующих возможностях возврата изъятого или арестованного имущества в ходе досудебного расследования уголовных производств.

Что может быть объектом ареста или временно изъятого имущества в уголовном производстве?

Четкого определения имущества как предмета ареста или временного изъятия действующий УПК не дает.

Хотя в ч. 2 ст. 167 УПК объектом временно изъятого имущества указываются вещи, документы, деньги и т.д., однако необходимо понимать, что под имуществом подразумеваются предусмотренные статьей 190 Гражданского Кодекса Украины все вещи или совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности.

Также в ст. 167 УПК к имуществу, которое можно временно изъять и наложить арест, также отнесены доходы от такого имущества.

Под статьей 180 ГК Украины признают также и животных. Может быть признано имуществом и предприятие как "единый имущественный комплекс", в состав которого входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также право на торговую марку или иное обозначение и другие права.

Денежные средства, как объект временно изъятого имущества, могут быть как наличные, так и безналичные (на счетах банковских учреждений).

Фактически процессуальный закон позволяет временно изъять с последующим наложением ареста практически все имущество, средства, вещи, имущественные права (в том числе и корпоративные) бизнеса.

Каков законный механизм защиты бизнеса от незаконного изъятия и ареста на его активы?

У бизнеса, к сожалению, достаточно ограниченный объем прав и возможностей для защиты своих прав от беззакония некоторых правоохранителей и судей в случае временного изъятия его имущества и наложения на него ареста.

Бизнес не защищен от незаконного проникновения в свои помещения правоохранителей во время обысков и осмотров.

Действующий УПК не предусматривает на стадии досудебного расследования действенных механизмов защиты любого лица именно от незаконного проникновения в жилье или другое владение лица, незаконного обыска и незаконного изъятия предметов, вещей и документов.

Загруженность следственных судей в крупных городах, судейский кадровый голод на периферии Украины делает невозможным действенный судебный контроль при решении вопроса о принудительном проникновении для проведения обыска в то или иное помещение или владение лица.

Некоторым следователям судей общих судов просто не хватает знаний в такой специфической и сложной отрасли, как налоговое право, в частности, в правонарушениях в сфере налогообложения.

Анализ многих определений следственных судей на обыски по делам о налоговых правонарушениях дает основания предполагать, что судьи фактически копируют с флешки следователя или прокурора ходатайство о проведении обысков без критического анализа их содержания. Это, в частности, подтверждается многочисленными тождественными стилистическими или орфографическими ошибками в постановлениях судей на обыск и ходатайствах следствия о проведении обысков.

Отсутствие такого действенного судебного контроля порождает бесконтрольность, безответственность и коррумпированность правоохранительной системы.

Бизнес может защититься от безосновательного ареста изъятого имущества на стадии рассмотрения следственными судьями ходатайств правоохранителей об аресте такого имущества, но и здесь много злоупотреблений, связанных с нарушением прав бизнеса: невызов его представителей на судебное разбирательство по поводу ареста изъятого имущества, формальный подход к аресту анализа наличия оснований и поводов для такого ареста, наложения ареста вне разрешенных сроков и т.д.

Даже если бизнес и выигрывает дело и следственный судья обяжет правоохранителей вернуть все изъятое при обыске имущество, то и здесь у бизнеса возникает больше проблем.

В законе четко указано, что в случае отказа в наложении ареста на имущество или в случае несвоевременного обращения следователя/прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества такое имущество подлежит немедленному возвращению лицу, у которого оно было изъято.

Однако на практике в основном выполнение определений следственных судей о возврате изъятого имущества, отказе в наложении ареста или отмене ареста на имущество для бизнеса – это пять кругов ада.

Следствие и прокуратура, пользуясь круговой порукой, не выполняют своевременное определение следственных судей о возвращении имущества, выдвигают коррупционные требования для его возвращения (кроме детективов НАБУ и САП), создавая различные препятствия для выполнения определений следственных судей. Ни одно уголовное производство по следователям за невыполнение ими определений следственных судей о возвращении имущества не было передано в 2021 году органами досудебного расследования в суд. Поскольку эти уголовные производства расследуют такие же следователи другого правоохранительного органа, которые также допускают несвоевременный возврат изъятого имущества, и это является основной причиной круговой поруки правоохранителей в вопросе невыполнения определений следственных судей о возвращении временно изъятого имущества.

В Совете бизнес-омбудсмена одной из наиболее распространенных категорий жалоб бизнеса являются жалобы именно на невыполнение определений следственных судей и невозврат следствием изъятого имущества, на которое не наложен или отменен арест. В частности, по статистике за 2020 год дела, связанные с уголовными спорами по изъятию имущества, несвоевременному возвращению и неисполнению определений следственных судей, занимают третье место среди дел, рассмотренных Советом бизнес-омбудсмена в 2020 году, после дел, связанных со злоупотреблением служебным положением госслужащих и незаконным блокированием регистрации налоговых накладных.

Тяжба, связанная с неисполнением или несвоевременным исполнением определений следственных судей о возврате временно изъятого или неарестованного имущества, вызвана в основном коррупционными причинами со стороны следствия и прокуратуры.

Несмотря на проблемы, связанные с возвратом изъятого имущества, необходимо использовать все законные способы его возврата.

Действенная и продуктивная защита бизнеса от злоупотреблений правоохранителей – привлечение, прежде всего, к защите прав и интересов бизнеса безупречных по своей репутации адвокатов.

Такие адвокаты будут работать на бизнес и защищать его интересы, подавая соответствующие жалобы и ходатайства относительно имущества как в суд и следствие, так и в другие органы и учреждения.

Коррупционные моменты не способ решения проблем бизнеса, а средство затягивания бизнеса в коррупционное болото продажных правоохранителей (заплатишь раз – будешь платить вечно).

Поэтому бизнес должен решить самостоятельно: терпеливо ожидать решения вопроса о возврате имущества законным образом или торопиться и "решать вопросы" с правоохранителями для возвращения изъятого имущества.

Время от времени в СМИ появляется информация о задержании правоохранителей из-за коррупционных действий, связанных именно с возвращением имущества, с которого снят арест (https://nabu.gov.ua/novyny/kerivnyku-viddilu-ofisu-genprokurora- povidomyly-pro-pidozru ). Однако это лишь видимая часть "коррупционного айсберга", связанного с проблемой невыполнения правоохранителями определений следственных судей по возврату временно изъятого имущества.

Действенными и легальными, кроме правовых, являются средства борьбы за свои права с помощью средств массовой информации, Совета бизнес-омбудсмена и общественных организаций.

Что делать дальше?

Бизнес, страдающий от несправедливости правоохранителей, может инициировать через свои общественные организации и политиков, позиционирующих себя как представителей бизнеса в Верховной Раде Украины, внесение изменений в законодательство.

Ведь простая норма в УПК, какой бы следователя или прокурора под страхом возмещения убытков за каждый день невыполнения определения суда о возврате временно изъятого имущества обязывали отчитываться в следственном судье о дате, месте и времени возвращения владельцу такого имущества, быстро бы минимизировала коррупционные риски, а сама проблема возврата временно изъятого имущества не была бы столь обременительной для бизнеса.

При принятии такой нормы коррупционная мотивация незаконного изъятия имущества бизнеса во время обысков, по моему мнению, значительно уменьшилась бы, поскольку существовал бы реальный и быстрый механизм возврата такого имущества со строгими санкциями материального характера за злоупотребление служебным положением за необоснованное неисполнение судебного решения в этой части.

В Украине существует действующий Закон "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда". Однако этот Закон не распространяет свое действие на юридические лица (предприятия, учреждения, организации).

Поэтому кроме изменений в УПК относительно крайних сроков возврата имущества на основании определений следственных судей, необходим и закон, защищающий бизнес от незаконного изъятия, арестов имущества и несвоевременного исполнения судебных решений о его возвращении. В этом законе необходимо предусмотреть материальную ответственность должностных лиц правоохранительных органов за возмещение ущерба, причиненного незаконным обыском, незаконным изъятием имущества, невозвратом имущества по определению суда.

Кроме прочего, следует подумать над передачей подследственности дел, связанных с неисполнением правоохранителями определений следственных судей о возвращении изъятого имущества (в т.ч. и в случае отказа в его аресте) детективам НАБУ, а если такие нарушения будут допускать непосредственно детективы НАБУ, тогда такие производства необходимо передать в подследственность следователям ГБР. Конкуренция этих двух правоохранительных органов будет способствовать существенной защите прав бизнеса от распространенной схемы "наездов" на бизнес из-за незаконных обысков, арестов имущества и его невозвращения владельцу в предусмотренных законом случаях.