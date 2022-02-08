Как в ”УЗ” непрозрачными схемами по реконструкции вагонов подставляют Зеленского

Деньги на обновление вагонного парка “Укрзализныци” хотят распределить между “правильными” компаниями новые члены правления железнодорожного монополиста.

Проект по созданию капсульных пассажирских вагонов, который «Укрзализныця» планирует реализовать в рамках президентской программы, может стать источником коррупционных скандалов. Новые члены правления «УЗ» пытаются включить проект в схему, которая позволит избежать публичных закупок и распределить миллиарды из бюджета «нужным» подрядчикам.

Вагоны из кустов

В августе 2021 года «Укрзализныця» и Мининфраструктуры впервые заявили о намерении использовать «капсульные» купейные и плацкартные вагоны во время обновления подвижного состава. Тогда же на профессиональной выставке первый концепт был представлен широкой публике: прототип обновлённого «капсульного» плацкартного вагона разработало ООО «НПО «Ріст» (Вольнянск, Запорожская область).

Эта компания известна тем, что ранее фигурировала в многочисленных скандалах, связанных, среди прочего, с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров. Также компанию подозревали в подкупе чиновников «УЗ» при продаже туалетов для вагонов, а в 2019 году «Ріст» даже пытались обанкротить через суд.

Однако, как удалось выяснить Delo.ua, чтобы поставить проект на «промышленные» рельсы, руководство филиала УЗ «Пассажирская компания» решило пойти на определенные ухищрения. Чтобы избежать полноценного тендера в системе публичных закупок Prozorro, услугу по реконструкции старых вагонов (а именно на их базе собираются создавать «капсульный» подвижной состав, а не закупать новые) решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов УЗ.

Таких заводов в форме частных акционерных обществ (не филиалов УЗ) в Украине четыре: Запорожский электровозоремонтный, Львовский локомотиворемонтный, Днепропетровский тепловозоремонтный, Киевский электровагоноремонтный. Они не обязаны проводить закупки через Prozorro, поэтому через них легче перевести деньги «нужным» компаниям, не привлекая внимания проверяющих органов.

Как рассказал редакции собеседник в правоохранительных органах, нескольким заводам была поставлена задача осуществить такие проплаты за «капсульные вагоны» на компании, которые вообще не являются заметными игроками рынка. При этом вагоны уже якобы даже готовы. Проектную документацию заводят через НПО «Ріст».

«Вместо того, чтобы заказать все работы на понятном предприятии, проводятся закупки отдельно каждого элемента — окон, дверей, электроники, и затем все это собирается в депо чуть ли не в «гаражном» режиме (вот примеры таких тендеров, условия которых опубликованы в Prozorro - 1, 2, 3 - Delo.ua). Формально это будут «презентовать» как продукцию ремонтных заводов УЗ, хотя они вообще не аттестованы для реконструкции пассажирских вагонов. Если работать по закону, они даже конструкторскую документацию купить не могут. Но это было сделано. Более того, чтобы как-то объяснить аудиторам проводки денег, им придется проводить через склад какие-то запчасти, которых они не покупали», — говорит собеседник из органа, который уже расследует возможные злоупотребления на заводах.

По его словам, экспериментальные вагоны, которые еще не прошли испытаний и сертификации, уже собираются ставить на действующие составы, чтобы «быстрее выполнить поручение президента».

Кто подставляет президента

Собеседники редакции в структуре УЗ отмечают, что за планами как можно скорее освоить несколько миллиардов гривен, выделенных на обновление подвижного пассажирского состава, стоят несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина.

В частности, все вопросы закупки и ремонта пассажирских вагонов курирует и.о. главы «Пассажирской компании» и член правления УЗ Александр Перцовский, фигурант многочисленных расследований о сомнительных закупках и растрате денег компании. Также ему инкриминируют явный конфликт интересов: руководить одним из филиалов и при этом (на должности члена правления) контролировать его деятельность — очевидно, не является приемлемой практикой корпоративного управления.

Второй чиновник, которого называют «смотрящим» за заводами и одним из координаторов реализации проекта с капсульными вагонами, -- новый член правления УЗ Евгений Шрамко. Он до 2016 года работал на Запорожстали Рината Ахметова (в его структурах, напомним, трудился и глава правления УЗ Александр Камышин), а до конца 2021 года был гендиректором «Запорожского литейно-механического завода», который входит в структуру Запорожстали.

В некоторых источниках Шрамко называют человеком замглавы Офиса Президента Ростислава Шурмы, который ранее был гендиректором запорожского меткомбината. Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует злоупотребления на УЗ (глава Юлия Гришина), почти сразу после назначения Шрамко высказалась против такого кадрового решения, поскольку железнодорожного опыта у нового члена правления нет.

«Операционной» деятельностью по «нейтрализации» нелояльных руководителей вагоно- и локомотиворемонтных заводов, замене их более «сговорчивыми» кадрами, а также переводом заводов на «правильные» закупки запчастей и комплектующих занимается, по словам источника, еще один человек из окружения Камышина — его советник Дмитрий Димитриенко.

Еще когда в мае 2020 года он был назначен и. о. директора Днепропетровского тепловозоремонтного завода, это вызвало скандал в профессиональном сообществе. Ведь, по данным профильных СМИ, он являлся на момент назначения бенефициаром «Новогорловского машиностроительного завода», который находится на оккупированных территориях Донецкой области и фигурирует в отчетах оккупационных администраций как функционирующий. При этом еще до 2014 года сам завод Димитриенко приватизировал, будучи руководителем госпредприятия. Сразу после его назначения в Днепр в сети появились свидетельства давления на завод с целью перевести его на сотрудничество с предприятиями из ОРДЛО, а также с целью расторжения контрактов со старыми поставщиками. Кроме того, инсайдеры писали о задержках с выполнением уже существующих контрактов.

В Днепре Димитриенко, несмотря на громкие планы, проработал меньше года. В феврале 2021 года стало известно, что СБУ объявила бывшему и.о. гендиректора завода подозрение в растрате денег УЗ и уклонении от уплаты налогов. Общие убытки УЗ от привлечения горе-руководителем сомнительных подрядчиков составили, по оценкам спецслужбы, свыше 58 млн грн, государство недополучило более 6 млн грн налогов. «Предприятие имело необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал. И на самом деле работы выполняли работники УЗ с использованием запасных частей неизвестного происхождения. Ремонт производился в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, а также с нарушением технологических норм», - сказано в сообщении.

Какова судьба уголовного производства против Димитриенко сегодня — неизвестно, хотя, судя по всему, особых проблем он не испытывает, ведь назначен советником Александра Камышина, ответственным за давление на заводы с целью вовлечения их в схему с реконструкцией вагонов. Согласно данным нашего собеседника в «УЗ», на всех заводах сегодня назначены «кураторы» из окружения Димитриенко. В частности, в их числе его бизнес-партнер еще по горловскому проекту Леонид Цой, а также Павел Чередник, бывший коммерческий директор ДТРЗ.

Кроме программы «капсульных» вагонов, которая сама по себе является достаточно перспективной, но вряд ли будет в полном объеме реализована из-за возможного желания определенных чиновников УЗ поучаствовать в «правильном» распределении ресурсов, под угрозой реализации оказались и другие «вагоноремонтные» и «вагоностроительные» инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, которую курирует супруга президента Елена Зеленская. Кроме того, под вопросом реализация проекта городских экспресс-поездов, которые должны дать второе дыхание пригородному сообщению. Ведь если вместо ремонтов и реконструкции подвижного состава заводы УЗ превратят в станции «отмывания» бюджетных средств — ни о качестве, ни об объемах, ни об инновациях говорить точно не придется.