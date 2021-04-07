КСУ признал неконституционной методику определения пенсий по инвалидности для чернобыльцев

Второй сенат Конституционного суда признал неконституционными отдельные положения закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Согласно указанному закону, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону. В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей", — отметила она.

В итоге КС согласился с позицией жалобщиков. Данная конституционная жалоба находилась на рассмотрении КС с сентября 2018 года.

Решение по ней — первое с начала конституционного кризиса, возникшего вследствие конфликта КС с Офисом президента после отмены 27 октября 2020 года ряда положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за подачу недостоверной информации в декларациях чиновников об их доходах и имуществе.

В свою очередь, как отмечает сам КС, жалобщиком по этому вопросу выступал гражданин Дяченко Александр Михайлович и ряд других граждан. Он просил оценить конституционность подпункта 13 пункта 4 раздела І закона №76-VIII о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов, принятого 28 декабря 2014 года.

Данный подпункт предусматривал изложение статьи 54 закона о статусе и соцзащите пострадавших от Чернобыльской катастрофы в новой редакции.

Эта норма гласила, что пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы могут назначаться по желанию гражданина из заработка, полученного за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, в размере возмещения фактических убытков, который определяется в соответствии с законодательством.

При этом во всех случаях размер среднемесячной заработной платы для исчисления пенсии за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах не мог превышать 3 тысячи карбованцев.

Также этой статьей указывалось, что условия, порядок назначения и минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы определяются актами Кабинета министров по соответствующим вопросам.

В то же время КС не сообщает пока официально о принятом по этому вопросу решении, но обещает вскоре опубликовать его на своем сайте.