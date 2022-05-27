Бывшего главу Конституционного суда Тупицкого объявили в международный розыск

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого объявили в международный розыск. Его обвиняют в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Подольским районным судом Киева 27 мая 2022 года объявлен в международный розыск бывший председатель Конституционного суда Украины, обвиняемый в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда.

Установлено, что 17 марта 2022 обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска «Косино» в Закарпатской области, и сейчас находится на территории Австрийской Республики.

Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве.

Напомним, обвинительный акт в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины был направлен в Подольский районный суд города Киева 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод».

Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 386 ст. Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось следователями Государственного бюро расследований..

Отметим также, что в конце марта 2022 года СМИ сообщали, что Тупицкий выехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать вероятную незаконную переправку Тупицкого через украинскую границу без прохождения им пограничного и таможенного контроля.